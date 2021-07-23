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Çelebis Anatasiadis’i topa tuttu, “Crans Montana sonrasında izlenen politika iflas etti”

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Tumazos Çelebis: “Crans Montana sonrasında izlenen politika iflas etti”
Çelebis Anatasiadis’i topa tuttu, “Crans Montana sonrasında izlenen politika iflas etti”

AKEL Politbüro Üyesi Tumazos Çelebis Astra radyosuna yaptığı açıklamada Mağusa’nın kapalı kentinde statükonun değiştirilmesinin ilgili BM kararlarına aykırı olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümünün altını oyduğunu söyledi.

Crans Montana sonrasında izlenen politikanın iflas ettiğini ve devam edemeyeceğini de vurgulayan Çelebis, görüşmelerin yapılmadığı ve herhangi bir inisiyatifin ortaya koyulmadığı koşullarda Türkiye’nin kendi taleplerini öne sürerek, Kıbrıs sorununu salam gibi dilimleyerek hareket ettiğine işaret etti.

Siyasi eşitlikle ilgili bir soruya yanıtında da Çelebis, siyasi eşitliğin kabul edilmemesi durumunda Türkiye’nin egemen eşitlik konusunu gündeme getirdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın da değindiği doğalgazdan gelirin paylaşımı konusuna ilişkin olarak da Tumazos Çelebis, bu konuyla ilgili olarak varılan Hristofyas-Talat yakınlaşmalarını hatırlatarak, bu yakınlaşmaların öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

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