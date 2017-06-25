Çelepis: “Eıde belgesi çözüm için anlaşma değil”

AKEL’in Kıbrıs sorunu ofisi yetkilisi Tumazos Çelepis, Eide belgesinin çözüm için bir anlaşma teşkil etmediğini söyledi.

Haravgi gazetesine konuşan Çelepis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, İsviçre’de Kıbrıs konferansı öncesinde güvenlik ve garantilerle ilgili taslağının oldukça olumlu ve bazı olumsuz unsurlara sahip olduğunu, özünde, belgenin, Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşma teşkil etmediğini söyledi.

Kıbrıs sorununun Eide belgesiyle çözülmeyeceğini kaydeden Çelepis, çözüme ya da tam tersine giden yolun özellikle Türkiye’nin İsviçre’de müzakereler masasında nasıl davranacağına bağlı olacağını iddia etti.

Güneyde iç cephede belgede “uygulama anlaşmasıyla” ilgili nokta konusunda çıkarılan gürültünün aşırı olduğu yorumunda bulunan Çelepis, herhangi bir yeni anlaşmanın hiçbir durumda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıramayacağını, Kuruluş Anlaşmasının yerine de geçemeyeceğini savundu.

Çelepis, İsviçre’ye arzuladıklarını talep etmek için gideceklerini de belirtti.