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Çelepis: “hazırlıklı gidilirse bir sürprizle karşılaşılmaz”

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Çelepis: “hazırlıklı gidilirse bir sürprizle karşılaşılmaz”
AKEL’in Kıbrıs sorunu ofisi yetkilisi Tumazos Çelepis, Kıbrıs konferansı için Crans Montana’ya hazırlıklı gidilirse bir sürprizle karşılaşılmayacağını söyledi.

Haravgi gazetesi, Çelepis’le yaptığı söyleşinin bugün ikinci kısmını yayımladı.

Habere göre Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ordunun gitmesinin söz konusu olmadığına dair açıklamaları ve Türkiye’nin konuyla ilgili açıklamalarına işaret edilerek, İsviçre’de başarı perspektifi ve bir sürprizle karşılaşma ihtimalinin olup olmadığı sorusu üzerine Çelepis, “Bir sürprizle karşılaşmak için hazırlıksız olmak gerekir” yanıtını verdi.

“Elinde tezler, hedefler ve talepler metodolojisiyle hazırlıklı gidersen bir sürprizle karşılaşmazsın. Yeter ki gerçekçi olsun” diyen Çelepis, üç partinin (DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi) ortak önerisinin bir hedef olmayacağını belirtti.

Esasında Türkiye’nin ne yapacağını görmeyi beklediklerini ifade eden Çelepis, orada Türkiye’nin güvenlik ve garantiler konusunda sorumluklarıyla karşı karşıya geleceğini savundu.

Bir başka soru üzerine, İsviçre’de bütünlüklü çözüme ulaşılması gibi bir durumun olmadığı düşüncesini dile getiren Çelepis, mümkün olan en iyi senaryoda bile askıdaki konulardan bazılarının kalacağını belirtti.

Orada hedefin, ileriye doğru, kararlı bir adım atılması olduğunu vurgulayan Çelepis, arzulamaları gerekenin bu olduğunu söyledi.

Bunun ötesinde çözüme ulaşmak için biraz zaman gerekeceğini ifade eden Çelepis, bir adım atılmazsa sürecin çökmesi tehlikesinin bulunduğunu öne sürdü.

 

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