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Çeler açıkladı, Piyasaya 10 Milyon TL

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ İstihdam Destek Merkezi” fonundan teşvik destek primleri çerçevesinde piyasaya 10 Milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.
Çeler açıkladı, Piyasaya 10 Milyon TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ İstihdam Destek Merkezi” fonundan teşvik destek primleri çerçevesinde piyasaya 10 Milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ülke genelinde bin 347 işverene ve yanlarında çalışan 3 bin 413 emekçiye bugün itibariyle ödemeler yapılmaya başlandığını ifade ederek “Yerel İş gücü İstihdamı Desteklenmesi Tüzüğü”nde yapılacak yeni düzenlemelerle, iş yerlerinde istihdam edilecek KKTC yurttaşları için ortaya konulacak yeni teşvik uygulamaları ile ülkenin en önemli sorunlardan birisi olan işsizlik sorununun mümkün olabilecek en düşük seviyeye çekilmesini hedeflendiğini sözlerine ekledi.
Zeki Çeler’in açıklaması:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın ülkemizdeki istihdamını teşvik ederek artırılması politikası çerçevesinde, halen uygulanmakta olan sosyal güvenlik teşviklerine ilaveten, yeni teşvik politikaları geliştirmeye devam ediyoruz. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak “bugün” itibariyle, İstihdam Destek Merkezi fonundan, geçmiş dönemlerde başlatılan ve yeni dönemde de çeşitlendirilerek devam ettirilen” teşvik destek primleri çerçevesinde” piyasaya yaklaşık 10 milyon TL ödemiş bulunuyoruz. 
Son günlerde ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız ve bakanlık olarak çalışma ekibimle birlikte halkı az da olsa rahatlatıcı önlemler almak için gece gündüz çalışıyoruz. 
Ülke genelinde bin 347 işverene, yanlarında çalışan 3 bin 413 emekçiye bugün itibariyle ödemeler yapılmaya başlandı. 
Hem işverene hem de emekçiye doğrudan maddi destekleri hayata geçirmek için, yeni projeleri yakın zamanda yine sizlerle paylaşacağız. 
Kıbrıs Türk Halkı’na yönelik istihdamın artırılması yönündeki çalışmalar tamamlanma aşamasındadır.
“Yerel İşgücü İstihdamı Desteklenmesi Tüzüğü”nde yapılacak yeni düzenlemelerle, işyerlerinde istihdam edilecek KKTC yurttaşları için ortaya konulacak yeni teşvik uygulamaları ile ülkemizin en önemli sorunlardan birisi olan işsizlik sorununun mümkün olabilecek en düşük seviyeye çekilmesini hedefliyoruz. 
Var olan teşviklerden yararlanmak için lütfen İhtiyaç Sandığı İstihdam Destek Merkezi’ne başvurun ve faydalanın...”

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