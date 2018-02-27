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Çeler: “Artırılan denetimlerle ve yasalardaki düzenlemelerle, düzensizliğin önüne geçmeye çalışıyoruz”

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Çeler: “Artırılan denetimlerle ve yasalardaki düzenlemelerle, düzensizliğin önüne geçmeye çalışıyoruz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, son 10 yılda yaklaşık 50’den fazla emekçinin inşaatlarda hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, bunda devletin sorumluluğunun büyük olduğunu kaydetti.

Çeler,“Bugüne kadar yasaların uygulanmaması, denetimlerin yapılmaması, insan hayatına değer vermeyen bazı kesimlerin işine geldi. Bizler de artırılan denetimlerle ve yasalardaki düzenlemelerle, düzensizliğin önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

Çeler, Birleşik Market ve Süpermarketler Birliği’nin ziyaretinde yaptığı konuşmada, çalışma saatleriyle ilgili genelgeyi bugün Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını ifade ederek, ancak bunun özellikle inşaat sektöründeki çalışma saatleriyle ilgili olduğunu, marketler dışında, kuaförler, berberler gibi özel sektördeki çalışama saatlerinin daha önceki mevcut saatler olarak kalacağına dikkat çekti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Birleşik Market ve Süpermarketler Birliği’ni kabul etti.

BENLİ

Birlik Başkanı Mehmet Benli ziyarette yaptığı konuşmada, yeni görevinde Bakan Çeler’e başarılar diledi.

Marketçilik sektöründeki çalışma saatlerinin, kesinlikle bir düzen içerisine girmesi gerektiğini ifade eden Benli, Birlik olarak bu konuda ciddi rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Benli, yasada, çalışma saatlerinin belirlenmesinin birlik için de faydalı olacağını ifade etti ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi sürecinde de, Birlik olarak katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, Birleşik Market ve Süpermarketler Birliği’ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Çalışma saatleriyle ilgili genelgeyi bugün Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını kaydeden Çeler, ancak bunun özellikle inşaat sektöründeki çalışma saatleriyle ilgili olduğunu, marketler dışında, kuaförler, berberler gibi özel sektördeki çalışama saatlerinin daha önceki mevcut saatler olarak kalacağına dikkat çekti.

“ÇALIŞMA SAATLERİ SİZLERLE GÖRÜŞÜLEREK DÜZENLENECEK”

Bakan Çeler, marketler başta olmak üzere özel sektörün her alanında yapılacak olan çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin, ilgili alanlardaki yetkililerle görüşerek yapılacağını söyledi.

Çeler şöyle devam etti;    

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, genelgedeki marketlerle ilgili olan kısımda da, taleplerinizi yine görüşerek, önerileri alarak, toplumun yararına, işverene de sıkıntı yaratmayacağı alanlarda, gerekli düzenlemeleri yapmaya hazırız.  Yeter ki iyi niyeti, birbirimize hissettirebilelim ve gerçek anlamda da toplumun anlamasına yardımcı olalım.  Marketçilik sektöründe çalıştırılan emekçilerin,  çalışma saatleri ve haklarının verilip verilmediği noktalarda biz de Bakanlık olarak işbirliği talep edeceğiz.  Çünkü ben de özel sektörden gelen birisiyim. Özellikle marketçilik sektörü çalışanlarının çalışma saatleri, yasal düzenlemenin çok çok üzerinde tutulduğu kesimlerden biri. Usulen yapanları tenzih ederek yapıyorum ama yatırımlar ve maaşlar konusunda,  büyük eksiklikler var. Sizlerden bize gelen bu saat talepleri yanında, biz de Bakanlık olarak, çalışanların, hakları, maaşları ve yatırımlarının oto kontrol sisteminde yapılmasını talep edeceğiz.”

“İNŞAAT SEKTÖRÜNDE  CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR”

Bakan Zeki Çeler, özelikle inşaat sektöründeki çalışma saatlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Çeler, Pazar günleri hariç, diğer günlerde istenilen saatlerde inşaatlarda çalışmalar yapıldığına değinerek; özellikle inşaat sektöründe yaşanan bu büyük sıkıntının,  yasal bir boşluktan meydana geldiğine vurgu yaptı.  

Göreve geldiği günden itibaren iş sağlığı ve güvenliği konusunda, ilk olarak inşaatları ele aldıklarını anımsatan Çeler, bugün Bakanlar Kurulu’na sunulan bu genelgede, sadece inşaat sektörü alanındaki çalışma saatlerinin düzeltildiğini söyledi.

“SON 10 YILDA 50 ‘DEN FAZLA  EMEKÇİ HAYATINI KAYBETTİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, son 10 yılda yaklaşık 50’den fazla emekçinin inşaatlarda hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Burada devletin sorumluluğunun büyük olduğunu kaydeden Çeler, şöyle devam etti;

“Bu güne kadar yasaların uygulanmaması, denetimlerin yapılmaması, insan hayatına değer vermeyen bazı kesimlerin işine geldi. Bizler de artırılan denetimlerle ve yasalardaki düzenlemelerle, önüne düzensizliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, özellikle yine bu inşaatlardaki çalışma saatleri, meskul mahallerde ciddi sıkıntılar yaratıyor, yasada boşluk olduğu için, polisin ve bizim denetçilerimizin müdahale alanı kısıtlanıyor. Bu düzenlemelerle bu sıkıntıların önüne geçeceğiz.”

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