Çeler: “Asgari ücret belirleme şekli değişmeli”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, asgari ücret belirleme şeklinin değişmesi gerektiğini belirtti.

Zeki Çeler, yeni asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 2018’in ilk asgari ücretinin belirlendiğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasına göre Çeler, ekonomik hayatın tek bir tarafının olmadığına işaret ederek, ülkede sosyal sigortaların ne zorluklarla hizmet ettiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Zeki Çeler, asgari ücretin belirlenme şeklinin yanlış olduğunu ve asgari ücretle geçinen emekçilerin bu komisyonda yer alması gerektiğini belirtti.

Herkesin elini taşın altına koyarak, asgari ücret belirleme şeklinin değiştirilmesine katkı koyması gerektiğini kaydeden Çeler, bu konuda bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Bakan Çeler, “Asgari ücretin belirlenmesi esnasında farklı kurumların işveren, işçi ve devlet tarafının belirlemekle yükümlü olduğu rakam, kendilerinin sorumluluğunu da göz ardı etmemelerine sebebiyet verir. Ama diğer taraftan, emekçinin alacağı maaşın kendi hayatlarını idame ettirebilmelerinin mümkün olacağı bir noktada olması gerektiğini hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Çeler, ülkedeki kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmazsa, asgari ücret ne kadar yükselirse yükselsin arzulanan düzenin sağlanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

İşci temsilcisinin açıklamalarına de değinen Çeler, önceki hükümet dönemlerinde de müşavirlerin mevcut olduğunu ve milletvekillerinin en yüksek maaşı aldıklarını kaydederek, 2017 yılında kabul edilen 186 liralık asgari ücretin oy birliğiyle geçirildiğini hatırlattı.

Bakan Çeler, “Ülkede başka bir hükümet döneminde farklı, başka bir hükümet döneminde daha farklı davranılması ve bu duruşun emekçinin yanında olmakmış gibi gösterilmesi yanlıştır. Ben muhalefetteyken de hükümetteyken de aynı durdum” dedi.