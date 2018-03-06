Çeler: "Asgari ücret görüşmeleri iki gün içerisinde başlayacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler BRT’de yayınlanan “Haber Toplantısı” programa konuk olarak gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Çeler asgari ücretin yeniden belirlenmesi konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler asgari ücret tespit komisyonunda yer alacak isimlerin belirlendiğini bu isimleri Bakanlar Kurulu’nun onaylaması halinde komisyonun yarın yada Perşembe gün yılın ilk toplantısını gerçekleştireceğini belirtti.
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