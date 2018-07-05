Çeler: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Asgari Ücreti yeniden belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu en erken zamanda toplama düşüncesinde olduklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Asgari Ücreti yeniden belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu en erken zamanda toplama düşüncesinde olduklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler BRT’de yayınlanan 2’ye1 programına katılarak Dev-İş ve Türk-Sen’in asgari ücretin bir an önce yeniden belirlenmesi talebini değerlendirdi.

Kamu çalışanlarına yüzde 12’lik bir artış varken asgari ücretlinin de hakkını alabilmesi için en erken zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırma düşüncesinde olduklarını söyleyen Çeler, Mart ayından Temmuz ayına kadar yaşanan hayat pahalılığını ele alarak bir düzenleme yapmayı planladıklarını kaydetti.

Asgari ücretin belirlenmesi konusunda farklı yöntemlerin arayışına girdiklerini de hatırlatan Çeler, konuyla ilgili 10 farklı öneri geldiğini, bunları değerlendirerek farklı bir düzenlemeye gitmeyi öngördüklerini söyledi. Ülkedeki herşeyin asgari ücrete endeksli olduğunu belirten Çeler, “bütçe açığının büyümesi söz konusu olduğu için Maliye Bakanlığını ikna etmekte zorlanıyoruz” dedi.