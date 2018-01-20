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Çeler: Asım İdris'in katılmaması 4'lü koalisyonla ilgili değil

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Çeler: Asım İdris'in katılmaması 4'lü koalisyonla ilgili değil
4 Partinin komiteleri CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. TDP Genel Sekreteri Asım İdris'in yerine ise Boysan Boyra ve TDP Milletvekili Zeki Çeler geldi

4 Partinin komiteleri CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. TDP Genel Sekreteri Asım İdris'in yerine ise Boysan Boyra ve TDP Milletvekili Zeki Çeler geldi. Çeler toplantıya girmezden önce yaptığı açıklamada Asım İdris'in neden katılmadığıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Çeler, "bu bizim aile meselemiz, Asım beyin burada olmaması 4’lü koalisyonla ilgili değil, sadece teknik olarak kendini uygun görmedi bu yüzden katılmadı" dedi.

Çeler sözlerine şöyle devam etti: "Asıl önemli olan bu 4 partinin iyi niyetle artık yok olan güvenin restore edilmesi. Topluma siyasetin yeniden sevdirilmesi açısından buradayız"

 

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