Çeler: “Barış, halkın iradesiyle mümkündür”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, barışın sadece silahların susması olmadığını vurguladı.

Barışın, toplum içinde adaletin sağlanması, eşit hakların güvence altına alınması ve halkın iradesine saygı duyulmasıyla mümkün olabileceğini belirten Çeler, mevcut hükümetin uygulamalarının bu değerlere zarar verdiğini söyledi.

Çeler, “Toplumsal barış adaletin, eşitliğin ve demokrasinin hâkim olduğu bir düzende hayat bulur. Toplumlararası barış ise ancak karşılıklı güven ve eşitlik ilkesiyle mümkündür” dedi.

TDP olarak halkın iradesini gasp edenlere ve sosyal adaleti yok sayanlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Çeler, barışın yalnızca bir günün değil, her günün mücadelesi olduğunu ifade etti.