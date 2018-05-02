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Çeler: “Basın İş Yasası’nın etkin bir şekilde uygulanması adına çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çeler: “Basın İş Yasası’nın etkin bir şekilde uygulanması adına çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, basın çalışanlarının daha çağdaş, daha insani çalışma koşullarında verimli bir şekilde hizmet verebilmesi ve Basın İş Yasası’nın etkin bir şekilde uygulanması adına bakanlıklarının çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.Birleşmiş Milletler tarafından 1994 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 3 Mayıs günün,  tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkede de “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlandığına işaret eden Çeler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun gereksinim duyduğu her konuda, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplum ve ülkemiz yararına kamuoyu oluşturma gibi önemli bir kamu hizmetini yerine getirmekte olan basının, bu görevini özgürce yapabilmesinde basın özgürlüğünün büyük önemi bulunmaktadır. Kamuoyunun sağlıklı bilgi alması konusunda basın   emekçilerinin büyük  özverilerle  göstermiş  olduğu emek  ve topluma tuttuğu ışık da bu açıdan son derece önemli ve değerlidir.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışma yaşamı içinde basın çalışanlarının sıkıntılarının yakından takipçisi olacaklarına dikkat çeken Çeler, “Daha özgür bir basın temennisiyle, tüm basın yayın kuruluşlarımızda, gecesini gündüzüne katarak, büyük fedakarlıklarla görev yapan basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum” dedi.

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