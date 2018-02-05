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Çeler, Basın-Sen’i ziyaret etti

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Çeler, Basın-Sen’i ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bugün Basın Sen’i ziyaret ederek, sendika temsilcileri ile basın sektörünün sorunlarını görüştü.

Basın özgürlüğünün önemine vurgu yapan Çeler, “Bir ülkede basın ne kadar özgür olursa, toplum da o kadar bilinçli olur” ifadelerini kullandı.

Çeler, basının ülke için büyük önem taşıdığına dikkat çektiği konuşmasında, bakanlığının görev alanının çok geniş olduğunu ve her kesimin haklarını savunması gerektiği üzerinde durdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çeler, “Sadece işverenin değil işçinin de haklarını savunmak görevimiz. İşçi haklarını savunurken
işverenin ülke ekonomisine yaptığı katkıyı göz ardı etmeyeceğiz ama insanların sömürülmesine de müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Basın özgürlüğünün önemini vurgulayan Bakan Zeki Çeler, “Bir basın çalışanının haklarının verilmesi, kaleminin özgür olduğunu bilmesi ve baskı altında tutulmaması ülkenin geleceği için çok önemlidir. Çünkü bir ülkede basın ne kadar özgür olursa, toplum da o kadar bilinçli olur” ifadelerini kullandı.

Zeki Çeler, BRT yasasının geçirilmesi ve Basın-İş Yasası’nın tam anlamıyla uygulanması için elinden geleni yapacağını da kaydetti.
Sivil toplum örgütlerine düzenlediği ziyaretler ile herkesle istişare edeceğini ve her sektörün sorununu anlamak istediğini kaydeden

Çeler; “Bakanlığımız için tüm sektörlerin sorunları eşit önemdedir. Ziyaretlerimizi yapıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir şekilde tüm kurumlarla istişare içinde çalışacağız” şeklinde konuştu.
Basın İş Yasası’nın önemi üzerinde durulan görüşmede söz alan Basın Sen Başkanı Ali Kişmir, ilk ziyaretini Basın-Sen gerçekleştirdiği için Çalışma Bakanı Çeler’e teşekkür etti.

Çeler’in muhalefet olduğu dönemde özel sektörde sendikalaşma ile ilgili dik duruşunun memnuniyetle karşılandığını ve her fırsatta mücadelesini sürdürdüğünü belirten Kişmir, Çeler’e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinin hayırlı olmasını diledi.
Basın emekçilerinin yaşadığını sıkıntıları Bakan Çeler’in geçmiş dönemlerden beri yakından takip ettiğini ve basın çalışanlarının sorunlarının çözümü için kişisel olarak bir çok kez duyarlılık gösterdiğini kaydeden Kişmir, basın sektöründe yaşanan ve çözüm bekleyen öncelikli sorunları Bakan Çeler’e aktardı.

Basın İş Yasası’nın uygulanmaması, basındaki özel sektör çalışanlarının sosyal haklarının korunmaması ; bazı kurumlarda çalışanlara mobbing uygulanması ve uzun saatlere kadar basın emekçilerinin çalıştırılması gibi sorunlarla ilgili bilgi aktaran Kişmir, basın çalışanlarının İş Yasası’na aykırı bir şekilde bahanesiz olarak işten çıkarıldığını; aldıkları maaşlar üzerinden sosyal yatırımlarının yapılması konusunda sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunların çözülmesi için mücadele verdiklerini anlattı.

Kişmir, BRT Yasası’nın hala geçirilmemesi ve TAK’taki olumsuz çalışma koşullarının sorunlar arasında yer aldığına da işaret ederek, “Tüm bu sorunların bir anda çözümlenemeyeceğinin bilinci içinde sabır göstermeye hazırız” dedi.

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