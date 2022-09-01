  • BIST 3.142,74
  • Altın 991.847
  • Dolar 18.2008
  • Euro 18.1202
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Çeler: "Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalatacağım"

» »
Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, bir televizyon programında programında kendisine sorulan soruları yanıtladı.
Çeler: "Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalatacağım"

“Kötü gidişe dur demek için adayım”

Zeki Çeler neden aday olduğu hakkında konuşarak, “ Girne trafik sorunu, kanalizasyon ve alt yapı sorunları yaşıyor. İnsanların yaşam kalitesi düştü. Ekonomik, sosyal yaşam ve zaman konusunda vatandaşın kayıpları var. Vatandaş ve turistler memnun değil. Kötü gidişe dur demek, milletvekilliği ile bakanlığım döneminde edindiğim tecrübeleri ekibimle hayata geçirmek için aday oldum” dedi.

“ Son 8 yılda taş üstüne taş konulmadı”

Mevcut yönetimin kentin markalaşması konusunda çalışma yapmadığını ve İskele’nin cazibe merkezi olduğunu anlatan Çeler, “Girne’de yaşayanlar mutsuz. Kent her geçen gün kötüye gidiyor. Kanalizasyon konusunda adım atılmadı. Son 8 yılda taş üstüne taş konulmadı” ifadelerini kullandı.

“Girne’yi, Girnelilerle yönetmek istiyorum”

Seçime neden bağımsız olarak girdiği hakkındaki soruyu yanıtlayan Çeler, “
Girne’yi daha iyi bir yere getirmek için sadece siyasi partiler değil, herkes el birliğiyle çalışmalı. Girne’yi, Girneliler ile yönetmek istiyorum.
Belli bir kesimin değil, tüm kesimlerin sesi olmak, sorunlarını çözmek ve hizmet götürmek için bağımsız belediye başkan adayı olmaya karar verdim. Bakanlık görevimde partizanlık ve bölgecilik yapmadan halka hizmet verdim” diye konuştu.

“Belpaz çalışanlarını sendikalaştıracağım”

Girne Belediyesi’ne bağlı Bel-Paz şirketi konusuna da değinen Çeler, “Başkan olursam Belpaz’ı kapatacağım dedikodusunu yapıyorlar. Belediyenin taşeron firmasındaki gençler, daha düşük maaşla iki dudak arasında çalışıyor. Özel sektörde çalışanların hakları için mücadelede eden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmuş biri olarak şirketi kapatmam veya gençleri güvensiz bir ortamda çalıştırmam söz konusu değildir. Çalışanların, sorunsuz ve güvence altında çalışması için toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşmalarını sağlayacağım. İlk 15 günde çalışmalara başlayacağım” dedi.

“İş barışı ve huzuru sağlayacağım”

Kentte yaşayan vatandaşlar yanında belpaz ve belediyede çalışanların da mutlu olmadığını aktaran Çeler, “Çalışanlar arasında kayırmaca ve hak yeme var. İki yıllık bir çalışan kadroya alınırken, 8-10 yıldan beridir çalışanlar kadroya alınmıyor. Çalışanlar arasında iş barışı ve huzuru sağlayacağım” şeklinde konuştu.

“Halkın limana gelmesini sağlayacağız”

Girne Antik Liman’ın durumu hakkındaki eleştirileri de yanıtlayan Çeler, “
Girne Antik Limanda yetki karmaşası var denilerek sorumluluk almaktan kaçınılıyor, top başkalarına atılıyor. Girne’nin markalaşmasını konuşmamız gerekirken, Halen limandaki kokudan ve düzensizlikten şikayet ediyoruz. Paydaşlarla işbirliği içinde liman hak ettiği noktaya gelecek. Kent güvenliğini ve sosyal yaşamı geliştirerek, halkın limana gelmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımızın ve bölgelerin kalkınmasını sağlayacağız”

Limanı ve kenti dönüştürerek cazibe merkezi yaratacaklarını anlatan Çeler, “Girne tarihi ve doğal dokusuyla Akdeniz’de önemli bir yere sahiptir. Girne’yi markalaştıracağım. Ulaşım ve restorasyon çalışmalarıyla liman ile köylerimizi turizm faaliyetlerinden pay alan bir noktaya getireceğiz. Butik otelcilikle vatandaşımızın ve bölgelerin kalkınmasını sağlayacağız” dedi.

“Kazandığım gün sayıştayı çağıracağım”

Belediye başkanlığını kazanması durumunda sayıştayı belediyeye çağıracağına dikkat çeken Çeler, “Ortaya atılan iddialar var bu nedenle makamı devralırken,
sayıştayı çağıracağım. Sayıştay’ın denetim yapmasını istiyorum” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biyologlar Derneği: Doğa dostu ürünlere ulaşım kolaylaştırılmalıdır01 Eylül 2022 Perşembe 17:56
  • Altuğra:KKTC ve TC Hükümetleri arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma imzalandı01 Eylül 2022 Perşembe 17:48
  • İşte Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finalistleri!01 Eylül 2022 Perşembe 17:08
  • Ombudsman, Davulcu'nun raporunu yayınladı01 Eylül 2022 Perşembe 16:56
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakan Hulusi Akar ile görüştü01 Eylül 2022 Perşembe 15:56
  • YÖDAK ve YÖKAK Başkanları “yükseköğretimde kalite güvencesi sistemini geliştirmek” gündemiyle görüştü01 Eylül 2022 Perşembe 15:36
  • Ercan’a inen uçak sayısı geçen yıla göre yüzde 220 arttı01 Eylül 2022 Perşembe 15:29
  • Çalışma izni işlemlerinde adım adım dijitalleşme01 Eylül 2022 Perşembe 15:17
  • Kamu-İş’te örgütlü hademeler Girne Kapısı’ndan Mahkemeler önüne yürüdü01 Eylül 2022 Perşembe 15:14
  • Özel gereksinimli çocuklara Trenyolu Polikliniği’nde pediatrik muayene, göz muayenesi ve diş muayenesi yapıldı01 Eylül 2022 Perşembe 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti