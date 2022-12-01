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Çeler: Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalatılacak

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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Dev-İş ve Türk-Sen federasyonlarını ziyaret etti.
Çeler: Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalatılacak

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Dev-İş ve Türk-Sen federasyonlarını ziyaret etti.

Zeki Çeler, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi’nde çalışanlar arasında adaletsizlikler olduğunu, çalışma barışının olmadığını ve çalışanların huzursuz olduğunu belirtti.

Zeki Çeler, herkese adil davranılması gerektiğini savunarak, işe alımlarda, terfi ve tayinlerde yasalara uyulması gerektiğine dikkat çekti.

Çeler, Girne Belediyesi’nin hizmet aldığı Bel-Paz yatırım şirketinde çalışanların iş güvencesinin sağlanabilmesi için sendikalaştırılacağını ve toplu iş sözleşmesi imzalanacağını söyledi.

 

Aşam: Bel-Paz’da çalışanlar, toplu sözleşmesi ile güvence altına alınmalı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, Girne Belediyesi’nde Belpaz’da bugüne kadar çalışanların örgütlenemediğini belirterek, “Hülle yöntemi bir yana bırakılmalı. Ezenler, ezilenler, maddi açıdan çıkar sağlayanlar ve sağlamayanlar diye taraflar oluşturulmamalı. Bel-Paz’da çalışanlar, toplu sözleşmesi ile güvence altına alınmalı ve kurallara göre asli kadroya geçirilmeli. Büyük maddi olanak ve bürokrasi gerektirmiyor. Emeğe, demokrasiye ve katılımcılığa değer veren adayları destekliyoruz” dedi.

Bıçaklı: Sendika camiası toplantılarda her zaman sizden bahsediyor

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonunu  (Türk-Sen) Başkan Arslan Bıçaklı, en fazla çalışmalarından memnun olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın Zeki Çeler olduğuna dikkat çekerek, “Bakanlık yaptığı kısa dönem içinde çalışanı ve işvereni koruyan güzel işlere imza attı. 1 Mayıs’ta işçilerin tatil yapması sağlandı, işverenlere teşvik primi verildi ve basında sendikalaşma yapıldı. Özel sektörde sendikalaştırma için çalışma yapıldı. Girne Belediyesi’ne aday olmak yürek ister. Çalışma bakanlığı döneminde birçok ilki gerçekleştirdi. Sendika camiası toplantılarda her zaman sizden bahsediyor. Girne’yi daha iyi bir noktaya getireceğiniz inancındayım. İnşallah başkan siz seçilirsiniz” dedi.

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