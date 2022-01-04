Çeler: Bize onay vermeyen ortaklarımız şimdi asgari ücret üzerinden propaganda yapıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili ve Girne milletvekili adayı Zeki Çeler SES KIBRIS web tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programına katıldı.

“Bu seçim dönemi çok farklı” diyen Çeler, bu cümlesinin altını şöyle doldurdu

Geçmişte insanların korkularıyla ve umutlarıyla oynanıyordu. Sağ kesim “Sol partiler kazanıp da hükümete gelirse bizi Rum’a satacaklar, Türkiye ile kavga edecek söylemleriyle inşaları korkuttular. Öz eleştiri yapalım; sol partiler de “Kıbrıs’a barış getireceğiz, birleşme olacak AB’ye gireceğiz, ekonomi düzelecek” gibi söylemlerle insanlara umut vererek seçime giderdi. Seçmen hepimizi gördü hükümette. Bu dönem artık gerçekçilik dönemidir. Hayal satmaya çalışan ya da korku satmaya çalışan bu seçimin kazananı olmayacak. Bu seçimin kazananı topluma gerçekçi ne vaat eder, bunu anlatan başarılı olacak. “

Çeler geçmişteki hükümet oldukları dönem yaptıklarından örnekler kullanarak şu yanıtı verdi:

“15 aylık hükümet dönemimizde gerek dar gelirli kesim, gerek özel sektör çalışanları, sosyal hizmetten yardım alanlar, emekliler.. Bu analarda TDP olarak biz nasıl sosyal devlet politikası izlediğimizi gösterdik. Bizim dönemimizde de asgari ücret ekonomik krize rağmen bugün artırılması hesaplanan(mahkemelik olma ihtimali var) rakamdan daha iyi bir noktadaydı. UBP bu yeni belirlenen rakamın mahkemelik olacağını biliyordu bunu seçime malzeme olarak kullanıyorlar.”

1 Mayıs tatil oldu.. Emekliler 14 Aralık’ta ödendi.. Ya şimdi?

Çeler sosyal devlet noktasında kendi dönemleriyle ilgili bazı örnekler paylaştı

“1 Mayıs’ta gerçek işçilerin tatil yaptığı bir dönemi yaşattı TDP.. İlk başta biraz kavga ettik ama ikinci 1 Mayıs’ı gerçek işçilerin kutlamasını sağladık. Belki çok basit şeyler ama biz yıllardır yapmayanı TDP’nin 3 vekille nasıl yaptığını gösterdi. Bizim dönemimizde yine ekonomik kriz vardı ama sigortaları sağlam bir yapıya getirdiğimiz içi maaşları ve 13’üncü maaşı 14 Aralık'ta vermiştik. Şimdi ise hükümet borçlanıp ödemeye yapıldığı açıkladı

“Önümüzde Malta örneği var”

Peki “TDP hükümete gelirse bu ekonomik yıkımın üzerinden nasıl kalkacak?” sorusuna da Çeler şöyle cevap verdi:

Bu ülkede kumar, bet ofis ve sanal bahis var. Şu an görmezden geliniyor. Bunu kontrol altına alacağız diyoruz. Kayıt dışı bu geliri devlete kayıt altına alıp gelirleri artırabiliriz. Malta 400 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Malta sanal beti yasallaştırdı ve 20 bin Maltalı bu sektörde çalışıyor. Buradan elde edilen gelirle ülke kalkınıyor. Malta’nın 3’te 1 geliri bu sektördendir. İşte biz de bunu yaparsak buradan elde edilecek para, bu kötü dönemin atlatılmasında kullanılabilir”

“Bize onay vermeyen ortaklarımız şimdi asgari ücret üzerinden propaganda yapıyor”

Bu kaynağın hem kamu çalışanına hem de özel sektörlüye ek maaş olarak aktarılabileceğine dikkat çeken Çeler, şöyle devam etti:

“Biz hükümetteyken ortaklarımız özel sektörde çalışanlara ek maaş önerisi getirmiştik ama o dönem ortaklarımız buna onay vermedi ama şimdi bakıyoruz seçim vaatleri arasında özel sektörlüye ek maaş diyorlar. Bıraksaydınız da yapsaydık bunu hükümetteyken!”

Zeki Çeler, “Biz TDP olarak başladığımız işi bitiriyoruz. İşte yarım kalan işlerimizi de bitirmek için bizi güçlü şekilde meclise göndersinler ve durdurulanlara devam edelim, yarım kalan işleri tamamlayalım” dedi