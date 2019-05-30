  • BIST 89.367
  • Altın 243,664
  • Dolar 5,9126
  • Euro 6,5752
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 42 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 42 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Çeler: Bizi bir arsa fobisi aldı ve buraya getirdi

» »
Çeler: Asıl sütten ağzı yanan halkdır, dondurmayı bile üfleyecek
Çeler: Bizi bir arsa fobisi aldı ve buraya getirdi

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, hükümet milletvekillerinin genel kuruldaki konuşmaları dinlememesini eleştirerek, siyasi anlamda yapılan bir yanlışlık varsa, bunun açıkça söylenmesi, farklı ve yanlış algılar yaratılmaması gerektiğini belirtti.

“Kendimizi yönetemediğimiz söylemleri ve atılan adımlarla gelecek nesillere bunu yansıtmaya çalışmak yanlıştır” ifadesini kullanan Çeler, “Bizi bir arsa fobisi aldı ve buraya getirdi” dedi.

Çeler, ağır eleştirilerde bulunmayacağını ve her seçeneğin denenmesini yanlış bulmadığını kaydederek, “Ne mutlu bana ki programda benim icraatlarım madde madde kullanılmış” ifadesini kullandı.

“Asıl sütten ağzı yanan Kıbrıs Türk halkıdır. Öyle bir yaktık ki, bu halk dondurmaya bile üfleyecek” diyen Çeler, kendilerinin başarılı olup olmadığına halkın karar vereceğini söyledi.

Çeler, kendi ayakları üzerinde durabilen bir hükümet olabilmenin apayrı bir şey olduğunu belirterek, “Yoksa biz de kapı kapı gezer, o parayı bulurduk” dedi.

Bu anlattıklarının Türkiye’yi kenara itmek anlamına gelmediğini, bağımlı değil de yan yana, kardeş ülkeler olarak yürümeyi önemsediklerini kaydeden Çeler, son günlerde televizyon kanallarında 4’lü koalisyona yönelik eleştiri ve ithamların kendini derinden üzdüğünü ve bunların kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Çeler, eski bakanların hep beraber bir televizyon programında bir araya gelerek, yüz yüze konuşmasının gerekliliğine değinerek, bakanlığı dönemindeki icraatlarını anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman Dairesi’nden yangın uyarısı!30 Mayıs 2019 Perşembe 14:07
  • Hem 600 Bini hem 8 teselliyi kazandı30 Mayıs 2019 Perşembe 13:44
  • Hasta Hakları Derneği: Mahkumların hasta hakları ivedilikle gözetilmeli30 Mayıs 2019 Perşembe 13:30
  • Terfi eden yargıçlar yarın yemin edecek30 Mayıs 2019 Perşembe 13:29
  • Güven oylamasına katılacak mı? İzlem Gürçağ Altuğra açıkladı30 Mayıs 2019 Perşembe 13:12
  • Hüseyin Özgürgün'den Twitter'da Özersay'a ağır sözler : Özersay ve çetesi…30 Mayıs 2019 Perşembe 13:02
  • Özyiğit hükümetten gidince açıkladı... TC Eğitim Bakanı neden görüşmedi?30 Mayıs 2019 Perşembe 13:01
  • Kızılyürek: Türkçe AB içerisinde çalışma dili olmalı30 Mayıs 2019 Perşembe 12:53
  • Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.. "Özersay ve çetesi"30 Mayıs 2019 Perşembe 12:49
  • UBP HP koalisyon hükümetine UBP'den 2. vekilden de ret30 Mayıs 2019 Perşembe 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti