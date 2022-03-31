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Çeler bu kez bağımsız Belediye Başkan adayı... En son Girne'de %3 almıştı...

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Girne Belediyesi’nin bağımsız başkan adayı Zeki Çeler, “Girne kimliğini, karakteristik özelliklerini kaybetti” dedi ve ekledi: “Girne’nin kaybedilen ruhunu yeniden kazanması adına adayım.”
Çeler bu kez bağımsız Belediye Başkan adayı... En son Girne'de %3 almıştı...

Girne Belediyesi’nin bağımsız başkan adayı Zeki Çeler, “Girne kimliğini, karakteristik özelliklerini kaybetti” dedi ve ekledi: “Girne’nin kaybedilen ruhunu yeniden kazanması adına adayım.”

Girne Belediye Başkan adayı olduğunu net bir şekilde ifade eden Çeler, “TDP’liyim, sosyal demokrat bir görüş içinde olduğumu herkes biliyor ama Girne’de yaşanan konjonktür, insanların siyasilere bakış açısını değerlendirdiğimde, bağımsız aday olmam yönündeki tavrım daha ağır basıyor” şeklinde konuştu.

 

TDP NE YAPACAK?

TDP'nin yeni yönetiminin yaklaşan yerel seçimlerde Girne'de Zeki Çeler'i mi destekleyeceği? yoksa başka bir aday mı  çıkaracağı konusu ise belirsizliğini koruyor.

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