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Çeler: Bu ülkenin başbakanlığına adayım

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TDP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Zeki Çeler, "Sadece parti liderliği için değil, ülkenin başbakanlığı için de adayım" dedi.
Çeler: Bu ülkenin başbakanlığına adayım

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Zeki Çeler, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çeler, “25 Şubat'taki genel başkanlık seçimlerinde sadece parti liderliği için değil, aynı zamanda ülkenin başbakanlığı için de adayım” ifadelerini kullandı.

Geçmiş seçimlerde yüzde 32’lik bir oy aldığına da işaret eden Çeler, toplumun geniş kesimlerinden destek alabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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