Çeler: “Burs bile vermiyorsunuz, karantina ücreti istiyorsunuz”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler de karantinaya ilişkin yeni ‘ücret uygulaması’ üzerine söz aldı, öğrencileri de kapsayacak bu kararı eleştirdi.
“Denetimden anlayan, sistemden anlayan Hükümetler anacak ev karantinasını başarabilirdi, siz başaramadınız” diyen Çeler, yılbaşı nedeniyle ailesinin yanına gelecek yurtdışında okuyan öğrencilerden, ‘burs bile vermezken karantina ücreti talep edilmesi’nin büyük yanlış olduğu görüşünü belirtti.
TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, bu kararın geri alınmasını istedi.
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