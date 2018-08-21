Çeler, Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu’nu ziyaret etti

Bakan Çeler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün bayram, herkesin aklına gelen ilk şey aile ziyaretleri olduğunu belirterek, kendisinin bugün ilk ziyaretini bakanlığa bağlı çocuk yuvasına gerçekleştirdiğini belirtti.

Çeler şu ifadeleri kullandı;

“Çocuk yuvamıza gerçekleştirdiğim ziyaretin sebebini ise bakanlık görevine başladığım ilk günlerde yaşadığım bir olayla anlatmak isterim:

Bakanlıktaki bürokratlarla tanışma toplantısındaydım ve bekar olduğum, evlenme niyetinde olmadığımı, çocuk da yapmak istemediğimi söylediğimde sosyal hizmetler dairesi müdürümüz Aydan hanım hemen gülümseyerek; “ öyle demeyin sayın bakan, siz şu anda devletin korumasındaki 157 çocuğun koruyucususunuz, onlar sizin himayenizde ve siz onların babası sayılırsınız. Ayrıca ülkedeki tüm çocuklardan da sorumlu bakan sizsiniz. Kaçarınız yok” diye beni uyardı

O an çok değişik hissettim, hemen ertesi gün çocukları ziyarete gittim ve tüm bilgileri aldım. Yapmamız gereken projeleri de hayata geçirmek için kolları sıvadık.

Bugün de yine onlarlayız. Dondurmalarımızı yedik, oyunlar oynadık sohbet ettik, yemek yedik, denize gitmek için sözleştik…

Hiç çocuk sahibi olmayı düşünmezken 157 evlat sahibi olmak bambaşka bir duygu…

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gereğini yapmaya devam. Herkese iyi bayramlar”.