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Çeler Çalışma Bakanlığı görevini devraldı

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Çeler Çalışma Bakanlığı görevini devraldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bakanlık görevini devraldı.

Bakan Ersan Saner’in yurtdışında bulunmaından dolayı Çeler, görevini saat 14.00’te Çalışma Bakanlığı’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vekili Nazım Çavuşoğlu’ndan devraldı.

ÇAVUŞOĞLU

Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Bakanlığın UBP-DP iktidar döneminde büyük gelişmeler kaydettiğine işaret etti ve gerek mali açıdan gerekse yerli istihdama önem vermesinden dolayı umutsuzluk veren değil umut veren bir bakanlık haline geldiğini anlattı. Özel sektör çalışanlarının hak ettiklerinin verilmesi konusunda eski hükümetin çalışmalarının yeni hükümetle de devam edeceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, bundan sonra UBP’nin denetleyici rolü olacağına işaret etti ve 4 partili koalisyonun hayırlı olmasını diledi.

ÇELER

Görevi devralan Bakan Zeki Çeler de eski bakan Saner’in kendisini telefonda arayarak daha önce yapılmış bir program nedeniyle yurtdışında olduğunu bildirdiğini ve tebrik ettiğini söyleyerek, Bakanlığın zor bir bakanlık olduğunun bilincinde olduğunu söyledi.

Sadece özel sektörde değil, sosyal demokrasi adına emeğin olduğu her yerde bu emeğe değer verilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, Çalışma Bakanlığı’nın insan hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında gelişmiş ülkelerin seviyesini yakalama hedefi olacağının altını çizdi.
Çeler, katılımcı bir siyasetle herkesin fikrinin dinleneceği bir dönem geldiğini anlatarak, 4 partili koalisyonun siyasete ve siyasetçiye güvenin düşük olduğu bir zamanda, bundan önce yapılan yanlışları düzeltmek istediğini kaydetti.
Denetleyici görevinde UBP’ye başarı dileyen Çeler, öneri ve eleştirilerin yeni dönemde dikkate alınacağını söyledi.

“ÇİÇEK GÖNDERMEYİN HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞ YAPIN”

Çeler kendisini Bakan olmasından dolayı tebrik etmek isteyenlerin,  çiçek göndermek yerine hayır kurumlarına bağışta bulunmasını da istedi. 

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