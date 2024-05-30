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Çeler: ''CTP anket yapıyor. Eminim yine TDP’yi baraj altı gösterecekler''

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i Çeler, katıldığı bir yayında, CTP’ye taş attı. Yerel seçimde Girne’den aday olduğu zaman Cuma akşamı kendisini arayıp oy karşılığı istendiğini anlatan Çeler, CTP anketlerinde sürekli düşük gösterildiğini ama yüzde 32 oy aldığını söyledi.
Çeler: ''CTP anket yapıyor. Eminim yine TDP’yi baraj altı gösterecekler''

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, katıldığı bir yayında, CTP’ye taş attı. Yerel seçimde Girne’den aday olduğu zaman Cuma akşamı kendisini arayıp oy karşılığı istendiğini anlatan Çeler, CTP anketlerinde sürekli düşük gösterildiğini ama yüzde 32 oy aldığını söyledi.

Çeler, “ CTP Şimdi de bir anket yapıyor. “. Eminim TDP’yi baraj altı bile gösterebilirler. Zeki Çeler başarısızdır dedirtmek için. Sürekli o pastadan almak istiyorlar ama merak etmesinler biz o pastadan istemeyik” dedi Çeler, “ Benden para isteyen 10 Bin stg karşılığı 230 oy sözü vermişti. Kabul etmeyince bana 150-200 oyla kaybedersen üzülürsün demişti. Dediği çıktı” şeklinde konuştu.

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