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Çeler, Cumhurbaşkanı ve TDP harekata destek vermiyor algısı yaratmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

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Çeler, Cumhurbaşkanı ve TDP harekata destek vermiyor algısı yaratmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.
Çeler, Cumhurbaşkanı ve TDP harekata destek vermiyor algısı yaratmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, TDP adına dün ortak metine destek belirttiklerini söyleyerek, UBP’nin dün akşam parti meclisinde aldığı kararlar üzerine bugünkü deklarasyonu imzalamadıklarını ancak hareketa destek verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanın sözlerini netleştirmesine rağmen UBP’nin cumhurbaşkanını kınaması ve “bizi temsil etmiyor” açıklaması üzerine desteklerini çektiklerini söyleyen Çeler, “TDP bu oyuna gelmeyecektir. Bunu bozan Başbakan sizsiniz. Cumhurbaşkanı söylediklerini netleştirirse ve biz de komitede sükûneti sağlamak adına karar alırsak siz de ona göre hareket edecektiniz” dedi. Çeler, Cumhurbaşkanı ve TDP harekata destek vermiyor algısı yaratmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

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