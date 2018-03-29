Çeler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

“Gençlik ve Siyaset” başlıklı söyleşinin konuğu ise, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından her ay çeşitli fakültelerle iş birliği içerisinde yapılması planlanan “Kamuya Açık Söyleşiler” etkinliklerinin ilki, 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Kamuya Açık Söyleşiler” kapsamında, DAÜ – MİKA ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen “Gençlik ve Siyaset” başlıklı söyleşinin konuğu ise, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler oldu.

Söyleşi açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, “Mezunumuz olan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ağırlamaktan dolayı son derece memnunum. Genç bir bakan olarak kendisine çok önemli görevler düşüyor. “Gençlik ve Siyaset” başlıklı konusu ile bizlerle deneyimlerini paylaşacak” ifadelerini kullandı.

Söyleşiye DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmekle başlayan Bakan Çeler, DAÜ’ye kayıt yaptırdığı andan itibaren mezun olduğu zamana kadar yaşadıklarını ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. Politikaya girişi, genç bir politikacı olarak neler yaşadığını katılımcılar ile paylaşan Bakan Çeler, gençlere politikaya katılmaları tavsiyesinde bulundu. Gençlerin hak ettikleri geleceğe çabalayarak ve uğraşarak gelebileceklerini ifade eden Bakan Çeler, gençlere “Asla vazgeçmeyin” tavsiyesinde bulundu.

Katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Bakan Çeler’e etkinlik sonunda İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eralp Bektaş ve MİKA Müdürü Derviş Ekşici tarafından gümüş tabak takdim edildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu söyleşiye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eralp Bektaş, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan’ın yanı sıra çok sayıda bölüm başkanı ile yönetsel ve akademik personel ile öğrenciler de katıldı.