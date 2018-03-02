Çeler: "Denetimlerde artık isimler de açıklanacak"

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 277 milyon 155 bin 400 TL olarak öngörülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi gece yarısı oyçokluğuyla onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 277 milyon 155 bin 400 TL olarak öngörülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi gece yarısı oyçokluğuyla onaylandı.

Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in yanı sıra bakanlık bürokratları da katıldı.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, çalışanların sigortalarının yatırılması, kayıt dışılığın önlenmesi gerektiğini belirtti.

Tatar, özel sektörde çalışan insanların sigorta primlerinde devletin ödeyeceği rakamlara işaret ederek, bunun devletin sosyal devlet anlayışı ile yönetildiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Tatar, ekonominin kayıt altına alınmasının önemine değindi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yaşanan bazı adaletsizliklere değindi.

Devletin ve halkın haklarını savunan bir vekil olarak bir kez daha seçilememesi halinde 2 bin TL maaş alacağını söyleyen Hamzaoğulları, 1 Ocak 2008’den sonra devlete girenlerin sigorta emeklisi olacağının bilinci içinde olduklarını kaydetti.

Hamzaoğulları, Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sorunları dile getirdi ve bölgede engelli rehabilitasyon merkezi için gereken çalışmaların tamamlanarak faaliyete girmesini talep etti.

İskele merkezde dairelerin bir çatı altına toplanması yönünde çalışma yapıldığını söyleyen Hamzaoğulları, bu dairelerle ilgili işlemlerin de hızlanmasını istedi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, çalışma izinleri konusunda öneri sundu.

Çalışma izni konusunda belli yaşın altına oturma izni verilmemesi önerisinde bulunan Manavoğlu, “50 yaşındaki bir kişi neden oturma izni ile gelsin” diye sordu.

AMCAOĞLU

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, Saner döneminde başarı ile çalışmalar yapıldığını söyledi.

Dünya standartlarına ulaşıldığını bu çalışmaların yeni dönemde devam etmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, kamu kurum kuruluşlarında ve özelde ihtiyat sandığı primlerinde adaletsizliği ortadan kaldıracak çalışmaların yapılmasını temenni etti.

SANER

UBP milletvekili Ersan Saner, bütçenin görüşülme biçiminin doğru olmadığını, bakanların da sunum yapmamasını eleştirdi.

Saner, maaşların eksiksiz bir şekilde ödendiğini, Çeler’in bu anlamda şanslı olduğunu, Sosyal Sigortaların borçlanmadan maaşları ödediğini ifade etti.

Saner, bakanlığı döneminde başarılan işlere değindi.

Yıllarca üst düzey yöneticilik yapanların maaşlarının üçte ikisinin yatırımlarının yapıldığını söyleyen Saner, yasanın bu şekilde olduğunu, geçtiğimiz yıl yaptıkları yasal değişiklikle bunun önüne geçildiğini kaydetti.

Çalışma Dairesi’nde kayıtlı 105bin çalışanın 55 bininin yabancı uyruklu olduğunu belirten Saner, online verilen hizmetlerle çalışma hayatında kolaylık getirildiğini kaydetti.

Hükümet programında kadın kelimesinin geçmediğini söyleyen Saner, kadınla ilgili çalıştay düzenleyen ekibine teşekkür etti.

Saner, kadına kira, adli yardım desteğini bütçeye koyduklarını, panik butonun da hayata geçtiğini belirtti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sosyal Sigortaların geldiği noktanın iyi bir nokta olduğunu söyleyerek, Saner’e ve ekibine teşekkür etti.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Saner’e ve ekibine ekonomik yönden yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Çeler, artıyı daha ileriye götürme hedefinde olduklarını söyleyerek, bakanlığın insan hayatının her alanın hitap ettiği bilinciyle görevi aldıklarını belirtti.

Dört partili koalisyonda bazı ödünler vererek bazen anlaşarak projelerin yürütüleceğin söyleyen Çeler, Maliye Bakanlığı’na da teşekkür etti.

Çeler, TOCEK’in faaliyete geçmesi anında bütçesinin ayrılacağını söyleyerek, kadına yönelik hizmetlerin yapılacağını, toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiklerini kaydetti.

Denetimlere devam edileceğini söyleyen Çeler, yasal olarak yapılması zorunlu olan denetimlerin yoğunlaşarak devam edeceğini ifade etti.

Çeler, denetimlerde artık isimlerin de açıklanacağını kaydetti.

Kayıt dışı ekonominin, kayıt dışı işçiliğin de önlenmesi adına gerekenin yapılacağını söyleyen Çeler, bunun sonlanması için gereken çabanın harcanacağını ifade etti.