Çeler: “Diğer adaylar Akıncı karşısında ciddi korku içinde”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili, Eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dışında diğer tüm adaylar, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ciddi korku içinde…

BRT ekranlarında konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili Zeki Çeler şöyle konuştu;

“Seçimin sonucu açıktır: Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk turda kazanacaktır ve bunda bir tereddüt yoktur. Ne kadar zaman geçerse ‘Akıncı güç kaybeder ve biz güç kazanırız’ hesabıyla diğer adaylar seçimin erkene alınmasını kabul etmiyorlar. Çünkü asıl bu işin şu anda yapılması demek, Cumhurbaşkanının ilk turdan katiyen alması demek. Zaten millet de öyle yapacak: İlk turdan seçelim, hükümette bu pandemi ile uğraşsın, diyecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir an önce yapılması gerek. Haziran sonu itibariyle Meclis zaten çalışmayacak. Hükümeti eleştiri sadece medyaya kalacak. Bu yüzden de istemiyorlar. Basit bir hesap bu…”