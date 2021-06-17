  • BIST 1.414
  • Altın 495,688
  • Dolar 8,7059
  • Euro 10,3780
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Çeler: “Eczacılar Yasa Tasarısı En Erken Zamanda Yaşam Bulmalı”

» »
Çeler: “Eczacılar Yasa Tasarısı En Erken Zamanda Yaşam Bulmalı”
Çeler: “Eczacılar Yasa Tasarısı En Erken Zamanda Yaşam Bulmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler bugün Meclis’te Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Yasa Değişikliği konusunda Eczacılar Birliği’nin yıllardır ciddi bir uğraş verdiğini anımsatan Çeler, Eczacıların kendi kendilerini denetleme ve halka daha iyi ve kaliteli hizmet vermek adına ciddi bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Denetimlerin daha hızlı şekilde yapılabilmesi, haksız rekabetin önlenmesi adına hassas bir çalışma yürütüldüğünü, yasanın geçmesi için de 3 yıldır uğraş verildiğini belirten Çeler, Tasarının ivediliğinin alınarak komitede son şeklinin verilmesinin ardından Meclis’te kabul edilerek yaşam bulmasının önemine vurgu yaptı. Bu konuda partilerin de uzlaşı ile hareket etmesinin önemli olduğunu belirten Çeler, tasarının hazırlanmasında ve genel kurula gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Çeler, TDP olarak ivediliği de yasa tasarısına da oylarının olumlu olacağını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele ve Gemikonağı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi ...17 Haziran 2021 Perşembe 17:20
  • Seçim Tarihini Belirleme Üzere Kurulan Geçici ve Özel Ad-Hoc Komite Konusunda Tartışma Yaşandı17 Haziran 2021 Perşembe 16:43
  • Beşparmak Dağları Yangını İle İlgili Meclis Araştırma Raporu Görüşüldü17 Haziran 2021 Perşembe 16:39
  • HAK-SEN Basın Açıklaması: Maliye Bakanlığına Aidat Tepkisi17 Haziran 2021 Perşembe 16:29
  • Erhürman: Öngörüsüzlük Herkesi Yarı Yolda Bırakıyor17 Haziran 2021 Perşembe 16:26
  • Cumhurbaşkanlığı Aşılı Kişilerin Geçiş Kapılarını Kullanımına İlişkin Çalışmaların Son Aşamada Olduğunu Açıkladı17 Haziran 2021 Perşembe 15:52
  • Canaltay: Denizciler ve Halkımıza Daha Hızlı ve İyi Hizmet Verilecek17 Haziran 2021 Perşembe 15:51
  • “Orman Yangınlarına” İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Raporu17 Haziran 2021 Perşembe 15:19
  • Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın İvediliği Onaylandı17 Haziran 2021 Perşembe 15:01
  • Ombudsman: “Hemen Kazan Tombala Şans Oyun Kartları İle İlgili Soruşturma Açılmalı”17 Haziran 2021 Perşembe 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti