Çeler: Elimden geleni yaptığıma inanıyorum

TDP Eski Milletvekili Zeki Çeler'in paylaşımı:

Doğruları ve yanlışları ile 8 yıldır mecliste halkımızı temsil etmeye çalıştım. Gerek muhalefette gerek hükümette elimden geleni yaptığıma inanıyorum.

15 ay bakanlık yaptım ve halen adımdan söz ettiriyorsam, bu ülkede emeğin, yoksulun, emeklinin, özel gereksinimlinin, yanında olduğunu gösteren bir hükümet dönemide yaşatmışsak ne mutlu bize.

Muhalefetteyken özellikle gençliğin ve mağdur olanların sesi olduk. Bize gelen sorunları meclis kürsüsünden haykırarak sonuçlar elde ettik.

Sevenim olduğu kadar nefret edenimde var