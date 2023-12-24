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Çeler: Esas olan suç işlenmeden güvenliği sağlamaktır

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"Hergün artan suç oranı ve çeşitliğliğine karşın özellikle hava ve deniz yolu girişlerine gereken hassasiyet gösterilmediği sürece, bunlar gün gelecek bizim de kapımızda belirecek."
Çeler: Esas olan suç işlenmeden güvenliği sağlamaktır

Hergün artan suç oranı ve çeşitliğliğine karşın özellikle hava ve deniz yolu girişlerine gereken hassasiyet gösterilmediği sürece, bunlar gün gelecek bizim de kapımızda belirecek.

Yasalara uyulmayan, denetimden yoksun olan bu ülkede hepimizin hayati tehlikesi mevcuttur.

Bir an önce iç denetimin seferberlik ilan edilerek ve de hassasiyet gösterilerek yapılması, ülkeye girişlerde de en sert tedbirlerin uygulanması kaçınılmazdır. Aksi takdirde bu yaşananları içselleştirmek bu toplumun güvenliğini hiçe saymak demektir.

Dünyada muhaceret ve ülkelerine gelen ziyaretçiler ile ilgili ne gibi gümrük/muhaceret ve ziyaretçi takip sistemleri uygulandığının örnekleri varken, KKTC gibi üstelik de ada ülkesi olan bu topraklarda bu kadar ciddi ve geri dönüşü olmayan suçlara maruz kalmamız kabul edilemez.

Esas olan suç işlenmeden güvenliği sağlamaktır.

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