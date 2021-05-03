Çeler: “Ev İçi Şiddet Yasası’nın Geçmesi İçin Uğraşmaya Devam Edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisinin Meclis’ten geçerek hayat bulması adına her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından 25 sivil toplum örgütünün desteği ile hazırlanan, 8 Nisan tarihinde TDP milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan, ardından da 14 Nisan’da Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunulan yasa önerisinin ivediliğinin görüşülmesinin kaç haftadır gündemde olmasına rağmen bir türlü yapılamadığını belirten Çeler, bugünkü Meclis birleşiminde de önerinin yine gündeme getirilmediğini kaydetti. Çeler, söz konusu yasa önerisinin önümüzdeki Perşembe günü yapılacak meclis birleşimin gündemine alınacağını kaydetti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, Ev İçi Şiddet Yasasıyla ilgili bugün Meclis önünde 23 sivil toplum örgütü tarafından gerçekleştirilen eyleme destek belirtti. Söz konusu yasa önerisinin ivediliğinin uzunca bir zamandır görüşülemediğini belirten Çeler, sivil toplum örgütlerinin konuyu gündemde tutma ve yasanın yaşam bulması adına verdikleri uğraşın önemine vurgu yaptı.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin kurulduğu günden itibaren toplum yararına icraat yapabilecek bir yapı oluşturamadığını, Meclis çalışmalarının da sürekli sekteye uğradığını belirten Çeler, bu durumun yasa önerilerinin görüşülmesinin de olumsuz etkilediğini belirtti. Çeler, TDP milletvekillerinin imzalarıyla sunulan “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisinin ivediliğinin görüşülmesinin de haftalardır bekletildiğini belirtti.

İvedilik görüşmesinin Meclis’te oylanarak kabul edilmesi halinde önerinin ilgili komiteye giderek görüşülmeye başlanacağını ancak bunun yine gerçekleşmediğini belirten Çeler, beklentilerinin daha fazla vakit kaybedilmeden ivediliğin alınarak, söz konusu yasa önerisine komitede son şekli verilerek en kısa zamanda yaşama geçmesi olduğunu vurguladı.

Bilimsel araştırmaların ülkemizde her 3 kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığını, yalnızca 2020 Yılında Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesine şiddet görüyorum ifadesi ile yapılan başvuru sayısının 1063 olduğunu anımsatan Çeler, bu verilerin, son 10 yılda ev içi şiddetle mücadele yolculuğunda ileri adımlar atılsa da halen atılması gereken adımlar olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Bunun partiler üstü insani bir konu olduğunu, dolayısı ile önerinin hangi partiden geldiğine bakılmaksızın tüm vekillerin buna destek belirtmesi gerektiğini kaydeden Çeler, Ev İçi Şiddet Yasası’nın yaşam bulmasının önemli bir adım olacağını söyledi.