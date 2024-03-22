Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Güzelyurt’ta Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti, üreticinin sorunlu dinledi, birlikte üretilecek politikalar hakkında görüş alışverişinde bulundu

Çeler: Gelinen noktanın geçmiş ve şimdiki nedenlerinin iyi analiz edilmesi gerekiyor

Görüşmede Çeler’e, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Hallaçoğlu, Güzelyurt İlçe Başkanı Metin Ertop ve Lefke İlçe Başkanı Turgut Reis Karabetça eşlik etti. Görüşmede Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve birlik yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu

Ziyarette ilk sözü alan Çeler, çocukluklarından bu yana ülkenin en büyük ihracatının narenciye olduğunu bilerek büyüdüklerini ve bununla övündüklerini söyleyerek, bugün gelinen noktanın geçmiş ve şimdiki nedenlerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Geleceği, sizi dinleyip, işi bilenlerle planlamak istiyoruz”

Çeler, “Ne oldu da bugünlere geldik? Türkiye neden ürünü almadı? Mesela önümüzdeki sene kapasite ne olacak, daha fazla ekilsin mi? Su yeterli mi? Bunların hazırlığını yapabilecek bir yapı oluşturacak mıyız? Bu soruların geçmişten bugüne cevaplanarak çıkan sonuca göre plan yapılması gerekiyor” dedi.

Çeler bu konuda üreticilerin tecrübelerinden ve hem sahada hem de ihracatta elde ettikleri verilerden yararlanmak ve buna göre bir politika üretmek istediklerini vurgulayarak, “Geleceği, sizi dinleyip, işi bilenlerle planlamak istiyoruz” dedi.

“Hükümetler söz verdi ancak yapmadı”

Çeler’den sonra sözü alan Ali Alioğlu da Çeler ve heyetine yapılan ziyaret için teşekkür ederek, siyasetin narenciye ve üretim konusunda yetersiz kaldığı noktaları paylaştı, gelmiş gelmiş hükümetlerin tarım politikalarının yetersizliğinden dem vurdu.

Alioğlu, “Partiler gelip seçim zamanı meydanlarda tarımla ilgili manifestolarını okuyor ama iktidara geldiklerinde uygulamanın yüzde 1’ini yapmıyor. Tarım Master Planı’nın hangi yıl yapıldığını bugün Meclis’te sorsak, birkaç kişi anca bilebilir” dedi.

“Biz sizinle iş birliği yapmaya hazırız”

Bakanlık ve hükümetlerin yapmadıkları açıklamaları yaparak süreci üretici olarak sahiplendiklerini belirten Alioğlu, bugün gelinen noktanın birçok etken aktörü olduğunu, kooperatifçiliğin eskisi gibi olmadığını ve bir ada ülkesi olunması nedeniyle girdi maliyetlerinin dışa bağımlılık nedeniyle yüksek olduğunu kaydetti.

Alioğlu, “Biz sizinle iş birliği yapmaya, bilgilerimizi paylaşmaya hazırız. Buna göre politikalar üretmenizi destekliyoruz” dedi.