Çeler: Girne'de halk en çok trafikten şikayetçi

Zeki Çeler, Girne'de halkın en çok trafikten şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Yolların yetersiz olmasının yanında toplu taşıma araçları da trafiğin aksamasına neden oluyor. Toplu taşıma araçlarını elden geçireceğiz ve iyileştireceğiz." dedi.

Girne Belediyesi bağımsız başkan adayı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Çeler, belediye başkanlığı seçimine uzun bir süreden beridir hazırlandığına dikkat çekerek, kentte yaşanan sorunları çözmek için projelerin hazırlandığını ifade etti.

“HALK EN ÇOK TRAFİKTEN ŞİKAYETÇİ”

Zeki Çeler, Girne’nin marka şehri haline gelmesi gerekirken, ülke içinde bile marka olmaktan çıktığına dikkat çekerek, “Halk Girne’ye küstü. Trafik, sosyal yaşamın gerilemesi ve kaostan dolayı kente gelmek istemiyor. Yaptığımız ankete göre halk en çok trafikten şikayetçi, yetkililer düzeltilmesi için adım atmıyor” dedi.

“ARITMA TESİSİNE 8 YILDIR YATIRIM YAPILMADI”

Girne Belediyesi Pis Su Arıtma Tesisi’ne son yatırımın eski belediye başkanı Sümer Aygın döneminde yapıldığını aktaran Çeler, “8 yıldan beridir arıtmaya yatırım yapılmıyor. Pis sular arıtılmadan denize akıtılıyor. Denizlerimiz kirleniyor. Doğu ve batıya yapılacak arıtma tesisleriyle merkezdeki tesisisin gücü hafifletilecek. Konusunda uzman kişiler tarafından proje hazırlanıyor” diye konuştu.

“ŞEHİR İÇİNDE DENİZE GİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Çeler artık dünyada ülkeler üstünden değil şehirler üzerinden markalaşma çalışması yapıldığını belirterek, “Girne’de deniz ile dağın birleştiği bir doğa var. Antik Liman, kale ve Bellapais manastırı var. Girne’yi markalaştıracağız. Yerli ve yabancıları buralara çekecek imkan çok ancak kentin geldiği durum ortada ve düzensizlikten dolayı başarılamıyor. Denize akan lağım sorunu çözüldükten sonra şehir içinde denize girilmesini sağlayarak, bölgeye para girişi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI ELDEN GEÇİRECEĞİZ”

Girne’de trafik sıkışıklığından dolayı vatandaşın zaman ve para kaybı yaşadığını anlatan Çeler, “Yolların yetersiz olmasının yanında toplu taşıma araçları da trafiğin aksamasına neden oluyor. Toplu taşıma araçlarını elden geçireceğiz ve iyileştireceğiz. Güzergahları yeniden düzenlenecek, durakta durmaları sağlanacak etkili denetim yapılacak” dedi.

“PARK YERLERİ İLE ÇARŞI ARASINA SERVİS KONULACAK”

Yolların yeniden düzenlenip, alternatif yollar yapılacağını ifade eden Çeler, “Girne’de cepler dahil şehir merkezinde yaklaşık bin araçlık park yeri var. Park yerlerinin kullanılması, doğru hale getirilmesi ve gelir getirmesi sağlanacak. İnsanlar dükkanların önüne park ediyor bu durum trafik sıkışıklığına neden oluyor. Park yerleri ile dükkanlar arasında servisler konularak, vatandaşın ulaşım sorunu çözülebilir” ifadelerini kullandı.

“GİRNE’NİN FESTİVALLER ŞEHRİ OLARAK ANILMASINI İSTİYORUM”

Girne’de panayırlar yanında festivallerinde yapılması gerektiğini savunan Çeler, “Girne’nin her kesime hitap eden festivaller şehri olarak anılmasını istiyorum. Şehrin ve köylerin canlı tutulması için yaz kış etkinlikler yapılacak. Daha çok insan gelmesini sağlayacağız. Böylece bölgeler gelişecek ve vatandaş kalkınacak. Belediyenin geliri artacak” şeklinde konuştu.

“ÇOCUK VE GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK VERİLECEK”

Yerel yönetimlerin çocuklara ve gençlere sahip çıkıp, eğitimlerine katkı yapması gerektiğini savunan Çeler, “Gençlere verilecek iş garantili meslek eğitimleri desteklenecek. Özele rakip olmayacak şekilde çocuklar için kreş hayata geçecek” diye konuştu.

“BELEDİYE BÜTÇESİ KÖTÜ DURUMDA”

Belediye bütçesinin kötü durumda olduğuna vurgu yapan Çeler, “Belediye bağlı Belpaz şirketinin çalışanları son anda ödendi. Bütçe doğru kullanılmıyor. Diğer diye bir kalem yarattılar orada hesapsız harcamalar yapılıyor” dedi.

“BEL-PAZ ÇALIŞANLARI GÜVENCE ALTINA ALINACAK”

Çeler ayrıca Bel-Paz’da çalışanlara toplu iş sözleşmesi imzalatacağına, sendikalaşmasını sağlayacağına ve eşit işe eşit ücret konusunda çalışacağına dikkat çekti.