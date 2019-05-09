Çeler: Görevi devredene kadar çalışmaya devam etmek sorumluluğumuzdur

Çeler, ”yeni arkadaşa görevi devredene kadar çalışmaya devam etmek sorumluluğumuzdur” diyerek, görevi devredeceği güne kadar çalışacağını açıkladı.

Çeler’in açıklaması şu şekilde:

“Kısmet buraya kadarmış” deyip eve gitmek yerine, yeni arkadaşa görevi devredene kadar çalışmaya devam etmek sorumluluğumuzdur. Özellikle çalışma yaşamındaki sıkıntıların ortadan kalkması, çalışanların haklarının korunmasına yönelik olan iş yasasının değişikliği için başlattığımız çalışmayı son güne kadar sürdüreceyik. Üstelikte bunu başından beri tek başımıza değil 2 eski bakanlık müsteşarı İsmet Lisaniler, Erçin Tekakpınar, şu anki müsteşarım Evrim Hınçal, bakanlık ve daire müdürlerim, Efsun Salel Kaşif, Ergenç Semerci, Erman Yaylalı, işyeri teftiş amiri Emrah Güven çalışma dairesi müfettişimiz Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa bölge amiri Sezgin Ballı ve hukukçu arkadaşımız Öznur Emekçi ile çalışıp öyle devredeceğiz.

Biz hep böyle çalıştık. Umarım bizden sonrakilere de örnek olur. Ne yaptıysak bu toplumun iyiliği için yaptık. Tüm yaptıklarımızı ve yapmaya çalıştıklarımızı da yakın zamanda sıralayarak bilginize sunacağım.”