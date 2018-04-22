Çeler: "Hala yasağa uymayan işletmeler var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Pazar günleri inşaatta çalışma yasağına rağmen bu yasağa uymayan işletmeler olduğunu belirtti.

Zeki Çeler sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bugün Pazar olmasına rağman bazı inşaatlarda çalışamaların devam ettiği yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Bakan Çeler, “Bugün yine bazı yerlerden, inşaatta çalışıldığına dair ihbarlar geldi ve hemen polis arkadaşlarla müdahale ettik.. Etmeye de devam edeceğiz.. Bu konuda duyarlı olup bize ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlara, özverili personelime ve ihbarlara anında müdahale eden polis arkadaşlara teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.