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Çeler: Her birimiz birer engelli adayıyız

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, farkındalık ve empati çağrısı yaptı
Çeler: Her birimiz birer engelli adayıyız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, farkındalık ve empati çağrısı yaptı

Çeler: Her birimiz birer engelli adayıyız

Yazılı açıklama yapan Çeler, ülkede şu anda 6 bin 500 engelli bireyin yaşadığına işaret ederek, bu bireylerin tamamının da tek isteğinin, ayrımcılığa uğramadan çalışabilmek, yaşayabilmek, hak ettikleri hizmetleri alabilmek olduğunu vurguladı.

Ülke yönetiminin engelli bireylerin ihtiyaç ve talepleri karşısındaki vurdumduymazlığına vurgu yapan Çeler, bu kişilerin ihtiyaçlarının da dernekler tarafından karşılanmaya çalışıldığını yani hükümetin bu alanda eksik kaldığını hatırlattı.

Çeler, “Her birimiz birer engelli adayıyız. Birçok engelli vatandaşımız da hayata böyle başlamamıştı. Farkındalık hepimizin ihtiyacı olan şey. Çünkü farkındalık bizi harekete geçmeye, bir şeyler yapmaya zorlar. Engelli vatandaşlarımızın kamuya istihdamının artırılması, sosyal hayatlarını rahatça yaşayabilecekleri detayların da hem yerel yönetimler hem de merkezi hükümet tarafından gözden kaçırılmaması gerekir” dedi.

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