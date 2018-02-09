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Çeler: "Her sektörde denetimler artacak"

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Çeler: "Her sektörde denetimler artacak"
Çeler: "Her sektörde denetimler artacak"

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, iş kazalarının önüne geçilmesi amacıyla toplanan  Acil Kriz Masası tarafından alınan kararları aktarmak ve   hayata geçirilebilecek çözüm önerileri ile ilgili   görüş alışverişinde bulunmak amacıyla  bugün   Çalışma Dairesi ‘ne bağlı Bölge Amirlikleri’nde görev yapan müfettişlerle biraraya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda  Çeler, hem iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin etkinleştirilmesi konusunda personele taleplerini  iletti hem de müfettişlerin sıkıntılarını  dinledi.

İş kazalarının önüne geçilmesi için bütünlüklü çözüm sağlamak amacıyla  paydaş örgütlerle komiteler kurulması kararlaştırıldığını  anlatan Çeler, acil önlem olarak  denetimlerin sıklaştırılmasının ve etkinleştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk  İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin de  denetimler konusunda Bakanlığa desteğinin tam olduğuna  işaret eden Çeler, bundan sonra   kamu ihalelerinde  de iş sağlığı ve güvenliği kalemi bedelinin keşif  bedeline eklenmesi için  gerekenin yapılacağını  söyledi.

Bakan Çeler; 11 Şubat 2018 Pazar günü inşaat faaliyetlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izin verilmeyeceğini de belirterek, faaliyette bulunan  inşaatların  vatandaşlar tarafından Bakanlığa ve Polis Genel Müdürlüğü’ne ihbar edilmesini istedi.

Özel sektörde hafta sonu çalışma saatleriyle ilgili Bakanlığa bir çok ihbar geldiğini  de belirten  Çeler; özel sektör temsilcileri  ile en yakın zamanda görüş alışverişinde bulunarak İş Yasası’nda belirtildiği gibi  haftada 40 saati geçmeyecek şekilde  uygulamanın pekişmesi yönünde  adımların atılacağını ve özel sektördeki çalışma saatleri ile ilgili de  denetimlerin etkinleştirilmesi için çalışmaların başlatılacağını sözlerine ekledi.

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