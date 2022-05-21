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Çeler, HP'nin sine-i millet kararına tepki gösterdi

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Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) eski Bakan Zeki Çeler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Halkın Partisi’nin ‘sine-i millet’ kararını değerlendirdi.
Çeler, HP'nin sine-i millet kararına tepki gösterdi

Çeler açıklamasında, “Öyle sine-i millete çekilmekle dışardan mücadele bu ülkenin insanına göre değil” dedi.

Zeki Çeler’in açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Sine-i Millete değil,  Milleti Meclise taşımak lazım.

İmzalanan protokolde bulunan yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaları mecliste (içerden) mücadele ederek, her türlü eylemlilik ve vekilliğin verdiği görevle, yetkiyle, halkı da arkasına alarak. Saatlerce kürsüden inmeyerek olur…

Öyle sine-i millete çekilmekle dışardan mücadele bu ülkenin insanına göre değil. Kimse kusura bakmasın, siyasi kararlarla hata üstüne hata, yanlış üstüne yanlış da bir yere kadar.

Bu yapılan hata ile varolan iktidarı 24+2 ile ilk ara seçimde tek başına iktidar olunmasına sebebiyetten başka birşey de değildir.

Karşımızda takım tutar gibi parti tutup, tüm yaşananlar karşısında hayal kırıklığına uğrayan ama sandıkta yine aynı partiye oy veren fakat değişim beklentisi içinde olan büyük bir çoğunluk var. Örnek: “biz sizi mecliste görmek isterdik, bakan olmanız lazımdı sizin” deyenlere soruyorum “kime oy verdiniz?” Cevap Malum:  e ay anam nasıl beklen beni orda olayım? “

Neysa;

Onları bu zihniyetten kurtarmak için siz içerde biz dışarda, benzer veya farklı platformlarda mücadele etmek zorundayız. Çünkü bu zamandan sonra bizim gidecek başka memleketimiz yok…

Meclisten kaçmak ülkeden göç etmekle eşdeğerdir.

Kalın ve içerde mücadele etmeye devam edin.”

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