Çeler: “Hükümet Seçim Uğruna Asgari Ücretliyle Oyun Oynuyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili ve Milletvekili adayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, dün belirlenen Asgari Ücretin yürürlüğe girip girmeyeceğinin belli olmadığını belirterek, Hükümetin seçim uğruna maalesef emek üzerinden siyaset yaptığına dikkat çekti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun dün belirlenen asgari ücrete yönelik olarak “Çok hızlı gidildi, İşveren tarafının dava süreci başlatması halinde ve yargı süreci başlarsa, asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar” söyleminde bulunduğuna dikkat çeken Çeler, “Belli ki dün belirlenen asgari ücret sadece göstermelik bir oyundu. Bırakın belirlenen miktarın döviz karşısında halen erimiş olduğunu, yapılan açıklamalarda bunun yürürlüğe girmeyeceğini bile bile yapıldığı da ortada” dedi.

Seçim yasaklarına girme ihtimali bilinmesine rağmen ayrıca işverenin bu rakama karşı duracağı ve bunu yargıya götüreceği de bilinmesine rağmen sırf seçim uğruna emekçinin beklentileri ile oynayıp oy kazanmaya çalışıldığını belirten Çeler, “Yüksek Seçim Kurulundan asgari ücret belirlenmesinin seçim yasaklarına girip girmeyeceği hususunda bir görüş alarak mı bu toplantılar yapıldı? Alındıysa cevap nedir” diye sordu.

“Emeğin değeri sizin için bu kadar basit ve seçimlerde oynanacak oyun mu?” diye soran Çeler, “Keşke bizim kadar cesur olup seçim yasakları girmeden bu artışı yapsaydınız” dedi. Çeler bu olayı yakından takip ederek emekçinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

TDP Basın Bürosu