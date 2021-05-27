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Çeler: “Hükümet Ülkeyi Hiçbir Alanda Yönetemiyor”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler bugün Meclis’te ‘Yönetemeyenler’ başlıklı gündem dışı konuşma gerçekleştirdi.
Çeler: “Hükümet Ülkeyi Hiçbir Alanda Yönetemiyor”

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ülkeyi hiçbir anlamda yönetemediğini, bundan da toplumun zarar gördüğünü belirten Çeler, ülkenin, toplumun refahını artırmakla sorumlu olanların bizim ülkemizde şu anda tam tersini yaptıklarını kaydetti.

Ülke demokrasisine vurulan darbelere hükümetin yeşil ışık yaktığını belirten Çeler, BRT’de 6 yıldır yayınlanmakta olan ‘Basın Odası’ programının ‘yaz sezonuna girildi’ gerekçesiyle durdurulduğunu kaydetti. Çeler, 1996 yılında basının susturulması Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle gerçekleştirilirken, şimdi de yönetim kurulu kararıyla basının susturulmaya çalışıldığını kaydetti. Böylesi bir dönemde bu şekilde düşüncelerin hakim olmasının üzücü olduğunu belirten Çeler, “Bu programın son bulmasını talep eden kimdir, Hükümetin buna onayı var mıdır? Böylesi çok sesli ve kaliteli bir programdan kim niye rahatsız olsun ki? diye sordu.   

Bu konuşmayı yaptığı için BRT’nin yasaklılar listesine kendisinin de girebileceğini kaydeden Çeler, “Bu önemli değildir yeter ki bu ülkenin basın özgürlüğüne, demokrasisine darbe vurulmasın” dedi. 

“Pek tabii ki yalan ve iftira içeren haberlere herkes karşıdır ancak Hükümeti eleştiren, gördüğü hataları söyleyen, doğrularla yol göstermeye çalışan seslerin kısılması düşünmek nasıl bir anlayışının ürünüdür” diye soran Çeler, Başbakanın, Bakanların bu konuda ne düşündüğünü sorarak, “Biz daha ileri gideceğimize, daha da geriye mi gidiyoruz” dedi.

“Bu Dönemde Hayat Pahalılığının Ortadan Kaldırılması Ciddi Yanlış”

TDP Milletvekili Zeki Çeler ülkede sağlıktan ekonomiye kadar bir çok sorun varken, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ülkeyi hiç bir alanda yönetemediğini, özellikle ekonomik anlamda vatandaşlarını, esnafını kaderine terk ettiğini belirtti. Pandemi nedeniyle ekonomik kriz derinleşirken, buna bir de döviz krizi eklendiğini belirten Çeler, ekonomik çarkların dönmesi adına büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasının tüm sektörlere olumsuz yansımaları olduğuna dikkat çekti.

Hayat pahalılığının ortadan kaldırılmasının domino taşı etkisi yaratarak tüm topluma olumsuz yansıyacağın belirten Çeler, “Hükümet dayatılan her öneriye ‘evet’ demek zorunda değildir, ‘bu hem ülkemizi hem de toplumu olumsuz etkileyecektir’ diyebilmelidir” dedi. Hükümetin gerek muhalefet gerekse de de örgütlerden yapılan önerilere kulak vermesi gerektiğini kaydeden Çeler, “3 Haziran’da daha geniş kapsamlı bir açılım yapılacağı söylenmesine rağmen halen bir açıklama yapılmadı. Doğal olarak da herkeste bir endişe var. Bu endişe hakim olduğu sürece de kurumlar arasında zıtlaşma yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu da tekrardan maalesef geriye dönük önlem almaya neden olabilir. Ekonominin çarkları daha da tıkanacak, vatandaşın alım gücü daha da düşecektir. “ dedi.

Ülkede bu kadar ekonomik kriz varken diğer yandan zamların da devam ettiğini belirten Çeler,  “Hükümet ne yapar, görevi nedir. Hiçbir alanda toplum yararına karar almayacak, icraat yapmayacaksanız, demokrasiye, basın özgürlüğüne darbe vuracaksanız, o koltuklarda niye oturuyorsunuz” ifadelerini kullandı.     

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