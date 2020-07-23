TDP Milletvekili Çeler, “Hükümetin ne bakanlarını ne de milletvekillerini Meclis’te gördük. Hükümetin çıkıp da muhalefetmiş gibi nara atmalarını toplum görüyor” ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu’nda nisap sağlanamamasının ardından muhalefet partisi yetkilileri Meclis’te toplantı düzenledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, hükümetin kendi iç meselelerinden Meclis’e gerekli odağını sağlayamadığını savunarak “Gelinen süreçte hükümet ortaklarının çekişmeleri, toplumun en son bekleyeceği şey olan kavgalar Meclis’i sekteye uğratmıştır” dedi.

Hükümetin bakanlarının ve vekillerinin Meclis’te görülmediğini belirten Çeler, hükümetin ‘muhalefet’ gibi davranarak naralar attığını söyledi.

Çeler’in açıklamaları şu şekilde:

"Mart ayının ortasından itibaren ciddi sorunlar yaşandı ve sorunların çözülmesi için gayret gösterildi. Durumu bildiğimiz için topluma faydalı olmak için elimizi taşın altına koymak için pozitif eleştiri ve destekte bulunmaya çalıştık, ancak buna kulak tıkandığı ortadadır.

Bu süreç içerisinde Meclis’in çalışması için hemfikirlik sağladık.

Ancak gelinen süreçte hükümet ortaklarının çekişmeleri, toplumun en son bekleyeceği şey olan kavgalar Meclis’i sekteye uğratmıştır.

Hükümetin ne bakanlarını ne de milletvekillerini Meclis’te gördük. Hükümetin çıkıp da muhalefetmiş gibi nara atmalarını toplum görüyor.

Umarım hükümet bu andan itibaren iç kavgalarını bir kenara bırakır ve tamamen burada toplanmaya gelirler ve biz de Meclis’te yasaların geçmesi için uğraşırız."