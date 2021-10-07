Çeler: “Hükümetin Toplumla Olan Bağı Tamamen Kopmuştur”

Anayasa ve yasaları tanıyamayan, kendi çıkardıkları kuralları dâhi denetleyemeyen ve sadece kendi koltuklarını düşünen azınlık Hükümetin toplumla olan bağının tamamen koptuğunu belirten Çeler, özellikle pandemi döneminde sağlık ve ekonomik sorunlar derinleşirken, toplum ağır şartlar altında yaşamaya mahkum edilirken hükümet edenlerin toplum yararına çok daha fazla icraat yapmaları gerektiğini, ancak mevcut hükümetin böyle bir gailesi olmadığını kaydetti.

Toplum adına aktaracağı konuların ve sorunların sadece bakanları değil bir bütün olarak hükümeti hatta Cumhurbaşkanını bile ilgilendirdiğini, ancak Tatar’ın bu sorunlarla ilgilenmediği gibi gittiği yerlerde kendi toplumunu kötülediğini belirten Çeler, “Sn. Tatar maalesef kendi ikbalini toplumun önüne koymuş durumdadır. Bunu da her adımında ispatlamaktadır” dedi.

“Kurultay Uğruna Ülkede Enkaz Yaratıldı”

Ekim sonu gerçekleştirilecek olan UBP kurultayı nedeniyle ülkenin kilitlendiğini, her icraatın oraya bağlandığını bunun da topluma ve ülkeye büyük zarar verdiğini belirten Çeler, ülkede kurultay uğruna ciddi bir düzensizlik ve enkaz yaratıldığına dikkat çekti.

Pandemi döneminde dahi Hükümetin kendi aldığı kuralları bile denetleyemez duruma geldiğini belirten Çeler, “Birçok yerde Ada Pass bile doğru dürüst sorulmuyor. Bu denetimleri hükümet yapmazsa kim yapacak. Kurultay uğruna bu ülkeye daha ne kadar zarar vereceksiniz” diye konuştu.

“Muhalefet Hükümetin Yanlışlarına Niye Ortak Olsun”

Konuşmasında Meclis’teki nisap sorununa da değinen Çeler, muhalefetin hükümetin yanlışlarına ortak olmak gibi bir durumda olmadığını kaydetti. “Siz yasalara, kendi koyduğunuz kurallara uymuyorsanız, yapmanız gereken denetimleri yapmıyorsanız, toplum yararına iş yapmıyorsanız, muhalefet olarak bu yanlışlarınıza niye ortak olalım” dedi.

“Hükümeti destekleyen milletvekillerinin kendi bireysel istekleri yerine getirilmedi diye Meclis’e girmediği bir durumda biz hükümete niye destek olalım” diye soran Çeler, “Gelin sokağa çıkalım, insanlarımız neler yaşıyor görelim, esnafımız ne durumda görelim, trafikte neler yaşanıyor bakalım. Ana yollar, çemberler kapkaranlık. Bunlar bile yapılmıyor. Tüm bunları yapamıyorsanız niye o koltuklarda oturuyorsunuz” diye konuştu.

Ülkede son 10 yılda kamu alacağına dönüşmüş cezalarla ilgili sorduğu soruya Maliye Bakanlığının verdiği yanıtın çok yetersiz olduğunu, Turizmde gerekli çalışma ve planlamaların zamanında yapılmadığını, bakanlıkların asli görevlerini yerine getirmekten uzakta olduğunu belirten Çeler, tüm bu eleştirileri ülke gerçeklerini göstermek, toplum yararına icraat yapılmasını sağlamak adına yapıldığını ifade etti. Yetkililerin, bakanların toplumun tüm kesimleriyle temas ederek yaşanan zorlukların farkına varması gerektiğini kaydeden Çeler, kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen hükümetin yapılan önerilere de kulak tıkamaya devam ettiğini kaydetti.

Erken seçim konusuyla ilgili de Şubat ayının dillendirilmeye başlandığını belirten Çeler, “Bu toplumun bekleyecek bir gün bile kalmadı. Seçimler yapılabilecek en erken zamanda yapılmalıdır” dedi.

TDP Basın Bürosu