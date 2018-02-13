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Çeler ile Harmancı görüştü

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Çeler ile Harmancı görüştü
Lefkoşa Türk Belediyesi  Başkanı Mehmet Harmancı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı,  dört siyasi partinin koalisyonu ile kurulan yeni hükümetten icraat beklentisi olduğuna dikkat çekerek,  iyi niyetle altı dolu icraatların  yapılmaya başlanmasının umut verici olduğunu ifade etti.  Lefkoşa Türk Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  arasında Lefkoşa’da   yardıma ihtiyaç duyan bireyler , kadın sığınma evi ve yerel yönetimlerin sosyal güvenlik yatırımları konuları başta olmak üzere iyi ilişkiler sürdürüldüğünü anımsatan Harmancı,  son bir haftadır çalışma hayatına yansıyan  ve insan  hayatına değere öncelik veren  denetim ruhunun da   kamuoyunda pozitif bir etki yarattığını söyledi.

Yeni hükümetin göreve gelir gelmez  yerel yönetimlerin  sosyal güvenlik  ve vergi borçlarına yönelik aldığı kararın, sorunun çözümü için finansman sıkıntısının  aşılmasına yönelik olduğuna da değinen Harmancı,  çalışanların sosyal güvenlik  yatırımlarının yapılmasının öncelikleri olduğunu ifade etti. Harmancı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’e  iki kurum arasında sürdürülecek işbirliği ve çalışmalarda  katkı almaya ve vermeye her zaman hazır olduğunu  belirterek yeni görevinde  başarılar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de  konuşmasında,  İçişleri ve Maliye Bakanlığı ile  istişare içinde finansman sorunun  çözümü için  hükümet tarafından  belediyelere fırsat  tanındığını belirterek, belediyelerin sosyal güvenlik  kurumlarına olan  borcunun  iki yıl daha uzaltılması için Bakanlar Kurulu olarak  yasal değişikliğe onay verildiğini  kaydetti. Çeler, ilgili yasal değişikliğin  belediyeleri mali açıdan daha kötü duruma düşürmemek amacıyla finansal  sorunların çözümü adına  yapıldığının altını çizdi.

LTB Başkanı Harmancı’nın  ekonomik olarak batmış bir belediyeyi düze çıkarmak için  attığı adımları takdirle izlediğini anlatan Çeler,  "Enkaz edebiyatı yapmadık, yapmayacağız.Bulduğumuzu daha iyiye götürmek için  daha çok mücadele edeceğiz " şeklinde konuşarak, Lefkoşa Türk Belediyesi başta olmak üzere çocuk, kadın özel gereksinimli bireyler ve iş sağlığı güvenliği denetimi konularında yerel yönetimlerle  birlikte çalışma arzusu içinde olduğunu sözlerine ekledi.

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