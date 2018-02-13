Çeler ile Harmancı görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dört siyasi partinin koalisyonu ile kurulan yeni hükümetten icraat beklentisi olduğuna dikkat çekerek, iyi niyetle altı dolu icraatların yapılmaya başlanmasının umut verici olduğunu ifade etti. Lefkoşa Türk Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında Lefkoşa’da yardıma ihtiyaç duyan bireyler , kadın sığınma evi ve yerel yönetimlerin sosyal güvenlik yatırımları konuları başta olmak üzere iyi ilişkiler sürdürüldüğünü anımsatan Harmancı, son bir haftadır çalışma hayatına yansıyan ve insan hayatına değere öncelik veren denetim ruhunun da kamuoyunda pozitif bir etki yarattığını söyledi.

Yeni hükümetin göreve gelir gelmez yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve vergi borçlarına yönelik aldığı kararın, sorunun çözümü için finansman sıkıntısının aşılmasına yönelik olduğuna da değinen Harmancı, çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmasının öncelikleri olduğunu ifade etti. Harmancı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’e iki kurum arasında sürdürülecek işbirliği ve çalışmalarda katkı almaya ve vermeye her zaman hazır olduğunu belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de konuşmasında, İçişleri ve Maliye Bakanlığı ile istişare içinde finansman sorunun çözümü için hükümet tarafından belediyelere fırsat tanındığını belirterek, belediyelerin sosyal güvenlik kurumlarına olan borcunun iki yıl daha uzaltılması için Bakanlar Kurulu olarak yasal değişikliğe onay verildiğini kaydetti. Çeler, ilgili yasal değişikliğin belediyeleri mali açıdan daha kötü duruma düşürmemek amacıyla finansal sorunların çözümü adına yapıldığının altını çizdi.

LTB Başkanı Harmancı’nın ekonomik olarak batmış bir belediyeyi düze çıkarmak için attığı adımları takdirle izlediğini anlatan Çeler, "Enkaz edebiyatı yapmadık, yapmayacağız.Bulduğumuzu daha iyiye götürmek için daha çok mücadele edeceğiz " şeklinde konuşarak, Lefkoşa Türk Belediyesi başta olmak üzere çocuk, kadın özel gereksinimli bireyler ve iş sağlığı güvenliği denetimi konularında yerel yönetimlerle birlikte çalışma arzusu içinde olduğunu sözlerine ekledi.