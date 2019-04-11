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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Çeler İŞAD ile görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Enver Mamülcü başkanlığındaki Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu üyeleriyle, istihdam ve iş insanlarına yönelik yapılan çalışmaları görüştü. 
Çeler İŞAD ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Zeki Çeler görüşmede iş insanlarını rahatlatmak için hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Çek veya nakit ile yapılmakta olan prim yatırımlarının, kredi kartıyla da yapılmasına imkan sağlamak amacıyla ilk etapta Lefkoşa’daki Sosyal Sigortalar Dairesi’ne pos cihazı takıldığını anlatan Çeler,  günün şartlarına uygun olarak daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi amacıyla online işlemlerin yaygınlaştırılacağını ifade etti.
 
Bakanlığına bağlı İş Bulma Merkezi için hazırlatılan yeni aplikasyon sayesinde işverenler ile iş arayanların birbirine kolay bir şekilde ulaşabileceğini kaydeden Çeler, işbirliği içinde, işgücü piyasasında eksikliği olan ara elemanların yetiştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim programlarının da düzenleneceğini kaydetti.

MAMÜLCÜ

İŞAD Başkanı Enver Mamulcü ise istihdamı arttıracak ve ticaretle uğraşan iş insanlarını rahatlatacak  projelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın  önemli bir paydaş olduğu söyledi.

Mamülcü, Bakanlığın hayata geçirmeye çalıştığı projelere destek vermeye hazır olduklarını  ifade etti.

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