Çeler “ İşçi ve emekçi hakkını koruma yönünde kararlıyız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, çalışma şartları dolayısıyla, tarih boyunca çok önemli sıkıntılarla mücadele eden emekçilerin, en anlamlı günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. Çeler, tüm sektör çalışanlarının bayramını kutlayabilmesi için göreve geldikleri günden bu yana uğraş verdiklerine dikkat çekti.

İşçisinin, emekçisinin gerçekten hakkettiği gibi bayramını kutlayabilmesi için yaptıkları çağrılara kulak veren, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Çeler, bunun son derece sevindirici olduğunu kaydetti.

Çeler “Günümüzde hiç kuşkusuz giderek artan bilinci görüyoruz ve bu bilincin daha da kökleşmesi ve bir kültür haline gelmesi bizler için vazgeçilmez bir unsurdur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, özellikle iş yasasında, yapılacak yeni düzenlemelerle, işçi ve emekçinin hakkını korumada adım atma yönünde, son derece kararlıyız”dedi.

Özellikle sigorta, ihtiyat sandığı ve çalışma yaşamı ile ilgili geçmişte hiç yapılmayan denetimlerin yerini, sıkça yapılan denetimlerin aldığını kaydeden Çeler, bundan sonraki dönemlerde bu gibi konuların kimsenin iki dudağı arasında kalmaması ve yapılan denetimlerin hasır altı edilmemesi için de özelde sendikalaşmayı ısrarla savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Çeler, özelde sendikalaşmanın sadece işçiyi değil, işvereni haksız rekabetten koruyacağını dile getirdi.

Bakanlık müfettişlerinin rutin denetimlerinin yanında, 1 Mayıs’ta da gerekli denetimleri yapacaklarını belirten Çeler, 1 Mayıs’ta işçi çalıştıracak olan işverenlerin gereğini yapmaması halinde, ceza yaptırımı uygulanacağını da bir kez daha hatırlattı.

Yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen iş yerlerine Bakanlık tarafından Haziran ayı ortasında yapılacak sosyal güvenlik yatırımları denetimlerinde ceza yaptırımı uygulanarak , Sosyal Sigortalar’ dan kişi başı bir asgari ücret, İhtiyat Sandığı Dairesi’nden bir asgari ücret ve Çalışma Dairesi’nden de bir asgari ücret olmak üzere her çalışan başına 3 asgari ücret ceza kesilecek.

Bakan Çeler “Emeğin en yüce değer olduğunun bilinciyle bir kez daha, dini, dili, ırkı, yönelimi farketmeksizin, tüm emekçi kardeşlerimin yanında olduğunu vurgular,1 Mayıs İşçi Bayramınızı kutlarım”