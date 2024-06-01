Çeler İskele Açık Pazarı’nı ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, dün İskele Açık Pazarı’nı ziyaret ederek, bir araya geldiği yurttaşlar ve esnafın sorunlarını dinledi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Çeler’e TDP İskele İlçe Başkanı Ercan Yüzüak, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, TDP eski vekillerinden Mustafa Emiroğluları ve Parti Meclisi İskele üyeleri eşlik etti.

Yurttaşlar ve esnafın Çeler’e demografik yapıdaki değişiklik nedeniyle özellikle okullarda ciddi sıkıntı olduğunu ilettiği yer alan açıklamada, “Çeler, bölgede yaşanan başta eğitim, sağlık, trafik ve güvenlik sorunları gibi sıkıntıların sebebinin planlı ve sürdürülebilir bir politika yaratılmaması olduğuna değindi” denildi.