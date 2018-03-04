Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İstanbul’da panele katıldı.

Çeler, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde “Siyaset, Gelenekten mi? Kişilikten mi?” konulu panelde konuşma yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’nun 14’üncü kez düzenlediği panelin 3’üncü oturumunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs’taki siyasi durum, siyasi kültür, çalışma hayatı ve gençlerin istihdam olanakları ile ilgili bilgi ve düşüncelerini paylaştı, katılımcıların sorularını yanıtladı.