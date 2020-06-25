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Çeler: “Kamera kayıtlarını silen Merit otele ne zaman dava açılacak?”

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Çeler: “Kamera kayıtlarını silen Merit otele ne zaman dava açılacak?”
Çeler: “Kamera kayıtlarını silen Merit otele ne zaman dava açılacak?”

Cumhuriyet Meclisi’nde kürsüye çıkan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Özel jet” olayıyla ilgili konuştu.

Çeler, söz konusu özel jetle ülkeye gelen ve karantina oteli olarak tanımlanmayan Merit Otel'de konaklayan yatırımcı grubun, otel dışına çıkması ve kumar oynayıp oynamadığı konularının teyidi için gerekli olan otele ait kamera kayıtlarının formatlanmış olmasının bir suç olduğuna dikkat çekti.

Kameraların formatlanmasının, 15 bin TL para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olduğunu vurgulayan Çeler, söz konusu kayıtları silen ya da saklayan kişilerin ne derece takip edileceğini ve ne zaman dava açılacağını merak ettiğini ifade etti.

Çeler, formatlanan kamera kayıtlarının, bir çalışma ile bellekten geri getirilebileceğini söyleyerek, bunun araştırılıp araştırılmayacağını sordu.

Şans Oyunları Tüzüğü’nde de söz konusu olayla ilgili maddeler bulunduğunu vurgulayan Çeler, “Salona giren ve oynayan müşterilerin bilgileri, kumarhane yönetimi tarafından detaylı olarak tutulup güncellenmeli. Gerekli tüm bilgiler, suç gelirlerinin aklanması kapsamında polisle paylaşılmalı” ifadelerini kullandı.

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