Çeler, KAMU-İŞ Heyeti ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Kamu-İş yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Kamu-İş yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan Başkan Serdaroğlu, yeni yönetim olarak sendikanın uzun yıllardan beri yaşadığı sorunların çözümü konusunda kendilerine destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e teşekkür etti. Çalışanları kutuplaştırmak yerine, çalışanlar arasında çalışma barışının güçlendirilmesi amacıyla özveriyle çalışmayı hedeflediklerini belirten Serdaroğlu; eşit işe eşit ücret açısından kamuda taşeronlaşmanın önüne geçilmesi konusundaki sıkıntılarını da Bakan Çeler’e iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de konuşmasında, göreve yeni gelen sendika yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kamu-iş’in ülkenin en köklü ve en büyük sendikalarından biri olduğuna işaret eden Çeler, sendikanın yaşadığı kötü günlerin artık geride kaldığına inanç belirtti.

Çeler, sendikaların demokratik, şeffaf ve hesap verebilir yapı içinde faaliyetlerini sürdürüp örgütlenmeleri amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sendikalar Mukayyitliği tarafından, sendikaların mali raporlarının denetlenmesi hususunda çalışma başlatıldığını da söyledi.

Sendikaların çalışma hayatının vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Çeler, çalışma barışının sürdürülmesi çerçevesinde, sendikalarla her zaman işbirliği yapmaya Bakanlık olarak öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Çeler; sendikalaşmanın yalnızca kamuda değil, özel sektörde de önünün açılması amacıyla; Bakanlık olarak ; turizm, hizmet ve sanayi sektöründe KKTC vatandaşı çalışanlara, sosyal güvenlik desteği yanında ek maaş desteği verilmesi için İstihdam Destek Merkezi ile çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.