Çeler, kötü ekonomi yönetimi nedeniyle geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığı, yurttaşların temel ihtiyaçlara bile erişmekte zorlandığı günlerde; elektriğe de yapılan zamların iyice bel büktüğünü söyleyerek, 675 TL borcu olanın elektrik enerjisinin de

“EL-SEN YÖNETİMİ VE ÜYELERİNİN TEK GAİLESİ; KIB-TEK’İN KTHY’NİN MAKUS KADERİNİ YAŞAMASININ ÖNÜNE GEÇMEKTİR”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-sen), 92 milyon TL’yi bulan borcuna rağmen elektriği kesilmeyen T&T’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın elektriklerini kesme kararına destek vererek, toplumu da El-sen’in yanında olmaya çağırdı

Çeler: Kavurucu sıcaklarda elektriksiz kalmak, en geri kalmış ülkelerde bile tarihe karışmış bir durum

Yazılı açıklama yapan Çeler, kötü ekonomi yönetimi nedeniyle geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığı, yurttaşların temel ihtiyaçlara bile erişmekte zorlandığı günlerde; elektriğe de yapılan zamların iyice bel büktüğünü söyleyerek, 675 TL borcu olanın elektrik enerjisinin de anında kesildiğini hatırlattı.

Çocukların sınavlara hazırlandığı, hastaların, yaşlıların, bebeklerin olduğu evlerde, faturalarını düzenli ödeyenlerin dahi AKSA ile imzalanan Kalecik Sözleşmeleri ve Kıb-tek’e yatırım yapılmaması nedeniyle elektriksiz bırakıldığını belirten Çeler, “Yazın en kavurucu sıcaklarında elektriksiz kalmak, en geri kalmış ülkelerde bile artık tarihe karışmış bir durumken, bizim insanımızın normali haline getirilmeye çalışılıyor” dedi.

“675 TL borcu olan yurttaşın elektriği anında kesilirken, 92 milyon borcu olanın kesilmiyor”

Borcunu ödemekte zorlanan dar gelirli yurttaşın da 675 TL’lik elektrik borcunu ödemediği an elektriklerinin kesildiğine işaret eden Çeler, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin borcunun ise 92 milyon TL’ye ulaştığını, bu şirkete zaten milyon euroluk vergi afları gibi birçok ayrıcalığın da tanındığına dikkat çekti.

Çeler, “Yurttaşın sırtından her ay milyonlarca dolar AKSA’ya giderken, bir başka sermaye grubuna da ayrıcalık tanınması hiçbir sosyal devlet kriteri ile bağdaşmaz, sadece arka planda ne gibi pazarlıklar olduğunu düşündürür” dedi.

“El-sen’in halk için halk adına yaptığı eylemleri destekliyoruz”

El-sen’in daha önce yaptığı eylemlerin de bilinçli şekilde sabote edilerek, halk tarafından desteklenmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ve kesintilerden El-sen’in sorumlu olduğu algısı yaratılmak istendiğini belirten Çeler, durumun aslının öyle olmadığını, El-sen yönetimi ve üyelerinin tek gailesinin Kıb-tek’in de Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) makus kaderini yaşamasının önüne geçmek olduğunu vurguladı.

Çeler, “El-sen’e bağlı Kıb-tek emekçilerinin bu mücadelede tek çıkarı; halkın kendi malı konumunda olan Kıb-tek’in öyle kalması, güçlenmesi, özerkleşmesidir. TDP olarak El-sen’le kurduğumuz ortak çalışma komitesinde de bizim hükümete geldiğimiz dönemde gerek Kıb-tek yönetimi gerekse ülke enerji politikalarının yönetimi konusunda yol haritamızı da büyük ölçüde oluşturmuş bulunuyoruz. El-sen’in halk için halk adına yaptığı eylemlerin desteklenmesi, Kıbrıs Türk toplumunun geleceği açısından kaçınılmazdır. TDP olarak desteğimiz El-sen’ledir. Yaşanacak tüm mağduriyetlerin sorumlusu da hükümet edenlerdir” dedi.