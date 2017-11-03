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Çeler: Komiteler tıkandı, Başbakan görevini iade etmeli

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Çeler: Komiteler tıkandı, Başbakan görevini iade etmeli
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler, geçtiğimiz gün Özdemir Berova’nın Eğitim Bakanlığı görevinden ve Demokrat Parti’den (DP) istifa etmesi sonrası Meclis Komiteleri’nde tıkanıklık yaşandığını kaydetti.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan TDP’li vekil Çeler, Komitelerde 2 CTP’li 2 de UBP’li vekil kaldığına vurgu yaptı.

İçtüzüğe bağlı olarak, komitelerdeki dağılımın değişmesiyle durumun daha da karışacağını kaydeden Çeler, ”bugünden itibaren ya oybirliği ile kararlar komitelerden geçer ya da hiç geçmez! Bu durumda Başbakanın görevini Cumhurbaşkanı’na şimdiden iade etmesi en doğrusu olacaktır” dedi.

TDP’li vekil Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Meclis Komiteleri artık tıkandı! Dünkü istifanın ardından meclis komitelerinde 2 CTP 2 de UBP vekili kaldı. Çünkü DP’nin sayısı 4 e düşünce otomatik olarak grup olmaktan çıktı ve komitelerdeki temsiliyeti sona erdi. Bu durumda içtüzüğe göre 10 gün içinde meclis başkanı ya danışma ve divanı toplayarak komitelerdeki dağılımı değişecek ki bu 3 CTP 2 UBP olarak değişecek ya da 2-2 kalmaya devam edecek! Bugünden itibaren ya oybirliği ile kararlar komitelerden geçer ya da hiç geçmez! Bu durumda başbakanın görevi cumhurbaşkanına şimdiden iade etmesi en doğrusu olacaktır!

Eğer yapmazsa artık meclisin seçim yasağına girmiş pozisyonda komitelerde hareket etmesi de muhalefete bağlı doğru olur!!! Giderayak hepsini jetlag etti.

 

 

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